Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) во время рабочего визита в Стамбул в субботу, 16 октября, призвала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к сотрудничеству по вопросу взаимодействия с радикальным исламистским движением "Талибан", чтобы не допустить еще одного миграционного кризиса.

"Для того, чтобы жители Афганистана не стали жертвами контрабандистов и перевозчиков, мы должны обеспечить оказание гуманитарной помощи", - цитирует Меркель агентство AFP. Иначе, по словам главы германского правительства, предстоящая зима может обернуться для Афганистана "катастрофой". Ожидается, что это прощальный визит Меркель в Турцию в качестве канцлера ФРГ.

С тех пор, как талибы установили контроль над Афганистаном, ЕС опасается новой волны беженцев, которые могут попытаться попасть на территорию Евросоюза через Турцию.

Турция требует от ЕС больше средств на содержание беженцев

Одной из главных тем переговоров Меркель и Эрдогана стало соглашение по беженцам, заключенное между Евросоюзом и Турцией в 2016 году. В рамках этого соглашения Турция обязалась препятствовать нелегальной миграции беженцев в страны ЕС в обмен на многомиллиардную финансовую помощь. Кроме того, Анкара согласилась на реадмиссию мигрантов, которые незаконно проникают через территорию Турции на греческие острова. Евросоюз, в свою очередь, обязался регулярно принимать сирийцев из турецких лагерей для беженцев.

"Турция прилагает неимоверные усилия в отношении сирийских беженцев", - отметила Меркель. По ее словам, Германия пытается добиться, чтобы Турция получила от ЕС финансирование "сверх уже согласованных шести миллиардов евро". Эрдоган неоднократно заявлял, что этой суммы недостаточно. По данным турецкого правительства, на цели в рамках миграционной политики страны за последние годы уже было потрачено около 40 миллиардов евро.

С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году Турция приняла порядка 3,7 миллиона беженцев из этой страны. Помимо этого, Турция приняла большое число мигрантов из Афганистана и других стран.