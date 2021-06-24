Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала ЕС взять на себя инициативу в переговорах с Россией, чтобы избежать дальнейшего ухудшения отношений. На фоне российских провокаций ЕС должен "искать прямого контакта с Россией и российским президентом", - сказала она, выступая с правительственным заявлением в германском бундестаге в четверг, 24 июня.
Евросоюзу следует выработать переговорные форматы с Россией и выступать единым фронтом в отношениях с Москвой. "События последних месяцев ясно показали, что когда мы некоординированно реагируем на многочисленные российские провокации, этого недостаточно. Евросоюз должен создать механизмы, чтобы сообща и едино реагировать на российские провокации", - пояснила она, указав, что тогда Евросоюз "научится что-то противопоставить гибридным атакам со стороны России".
Ангела Меркель также призвала разработать "повестку общих стратегических интересов" России и ЕС. В качестве примеров она назвала защиту климата, а также урегулирование конфликтов в Ливии и Сирии.
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