Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в воскресенье, 22 августа, прибыла с краткосрочным официальным визитом в Украину. Сразу из аэропорта "Борисполь" кортеж главы германского правительства направился в Печерский район Киева, где Меркель возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата у мемориала Вечной Славы. Затем, согласно программе, канцлер почтит память погибших на Майдане Незалежности в ходе Революции достоинства 2014 года.

Переговоры Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского, как ожидается, продлятся около трех часов. На них будут обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, экономические темы, процесс реформ в Украине и реализация минских соглашений. Зеленский вручит Меркель высшую награду Украины - орден Свободы.

После совместной пресс конференции запланирована встреча главы германского правительства с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Вечером этого же дня канцлер вернется в Берлин.

Зеленский ждет от Германии гарантий

Зеленский ожидает от визита Меркель гарантий для его страны. Об этом он заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke, выдержки из которого были опубликованы накануне. Президент Украины охарактеризовал свои отношения с главой правительства Германии как прагматичные. "Меня больше интересуют результаты, поддающиеся учету, пусть и в ограниченном количестве. Я не ожидаю, что канцлер приедет в Киев с подарками", - подчеркнул он.

В последний раз Зеленский и Меркель встречались в Берлине 12 июля. В ходе переговоров, которые длились более четырех часов, стороны обсудили строительство газопровода "Северный поток - 2", вопросы безопасности и ситуацию в Донбассе.

Мэра Киева Кличко не пустили в аэропорт

Киевский мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что ему не позволили присутствовать на встрече канцлера Германии в аэропорту "Борисполь". В Управлении госохраны заявили, что мэра нет в списках, поэтому на территорию аэропорта его не пустят.

"Прибыл в аэропорт "Борисполь", где, по протоколу, как мэр столицы, должен был встречать канцлера Германии Ангела Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду. Но такое в моей практике мэра - впервые", - написал Кличко в мессенджере.