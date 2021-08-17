Канцлер Германии Ангела Меркель осудила действия белорусского правителя Александра Лукашенко в связи с миграционным кризисом. Выступая во вторник, 17 августа, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, она заявила, что Германия проведет тесные консультации со своими европейскими партнерами о скоординированном ответе.

Лукашенко использует беженцев, например из Ирака, чтобы подорвать безопасность, и, конечно, мы осуждаем это самым решительным образом, указала глава германского правительства. По ее словам, Берлин постарается занять общую позицию с партнерами по ЕС, "потому что этот гибридный вид конфронтации, используемый Беларусью, является атакой на всех нас в Европейском Союзе, а не только на одну страну".

Кая Каллас подняла вопрос о введении новых санкций против Минска. Она подчеркнула, что Минск использует тему беженцев в своих целях как оружие против ЕС.

Госфирма из Беларуси помогала иракцам нелегально проникать в Литву

На минувшей неделе аналитический центр "Досье" и немецкий журнал Der Spiegel опубликовали расследование, результаты которого свидетельствуют о том, что белорусская туристическая госкомпания "Центркурорт", входящая в структуру Управления делами президента Беларуси, занималась координацией потока мигрантов, пытавшихся нелегально проникнуть на территорию Евросоюза через Беларусь.

С начала текущего года литовские пограничники задержали около 4 тысяч нелегальных мигрантов - в 40 с лишним раз больше, чем за весь 2020 год. На территорию ЕС они проникали через Беларусь. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните назвала происходящее "гибридной агрессией" со стороны белорусского правителя Александра Лукашенко.

Европейское погранагентство Frontex зафиксировало, что некоторые группы нелегалов к литовской границе сопровождал автомобиль, напоминающий ведомственный транспорт белорусских военных.