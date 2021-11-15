Как сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, стороны обсудили ситуацию на границе Беларуси с Польшей, в частности необходимость гуманитарной помощи находящимся там мигрантам и беженцам. Зайберт добавил, что Меркель и Лукашенко договорились продолжить обсуждение этих вопросов.

Это был первый телефонный разговор лидера одной из европейских стран с Александром Лукашенко после президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года. Европейский Союз отказывается признать Лукашенко победителем этих выборов и соответственно главой белорусского государства. Пресс-служба Лукашенко в свою очередь обнародовала сообщение о том, что его переговоры с Меркель длились 50 минут и что стороны обсудили "ряд проблем, прежде всего ситуацию с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах", а также "пути и перспективы решения миграционной проблемы с целью недопущения эскалации ситуации на границе".

Ситуация на внешней границе ЕС

Ситуация на восточной внешней границе ЕС резко обострилась 8 ноября, когда со стороны Беларуси к ней подошли несколько тысяч мигрантов, намеревающихся перебраться в Евросоюз. По различным данным, на польско-белорусской границе застряли тысячи людей, которые ночуют во временных лагерях при низкой температуре. В последние дни группы мигрантов неоднократно пытались прорваться через ограждения и пересечь границу.

В конце мая Лукашенко заявил, что власти больше не будут задерживать нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В начале осени существенно увеличилось число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск. После этого резко усилился поток мигрантов, стремящихся в ЕС из Беларуси.

Европейский Союз обвиняет режим Лукашенко в намеренном провоцировании напряженной ситуации и организации переправки тысяч мигрантов к границам Евросоюза в ответ на европейские санкции. В ответ на "гибридную атаку" Минска ЕС планирует ввести пятый пакет санкций, который будет включать меры в отношении авиакомпаний, перевозящих мигрантов с Ближнего Востока в Беларусь.