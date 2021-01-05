Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, темой которого стала пандемия коронавируса, сообщила пресс-служба Кремля во вторник, 5 января. Представитель правительства Германии подтвердил, что такая телефонная беседа состоялась и что ее основной темой была борьба с пандемией, но не привел каких-либо иных подробностей.
По данным пресс-службы Кремля, Меркель и Путин обсудили "вопросы сотрудничества", в частности "возможные перспективы совместного производства вакцин" от коронавируса. Канцлер и президент договорились, что "контакты по этой теме" продолжат министерства здравоохранения, а также другие профильные структуры Германии и России, говорится далее в заявлении.
Кроме того, в ходе разговора были затронуты "некоторые аспекты" конфликта на востоке Украины, прежде всего выполнение Комплекса мер по реализации минских соглашений, сообщает пресс-служба далее.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Прогноз на 2021 год: подорожают услуги и продукты, но это почувствуют не все (49)
Экономисты прогнозируют в 2021 году в Литве рост...
В кольцевых муниципалитетах Литвы изменится порядок движения (10)
В кольцевых муниципалитетах Литвы в январе блокпосты...
В парламенте Литвы проект резолюции о Дне защитника свободы: Ландсбергиса признают главой страны (9)
В среду после обеда в системе парламента Литвы был...
За минувшие сутки в Литве выявлен 2331 новый случай COVID-19, умерли 30 человек (10)
За минувшие сутки в Литве подтвержден 2331 новый случай...
В Литве от коронавируса скончался уже третий человек младше 30 лет (5)
В Литве от коронавируса скончался уже третий человек...