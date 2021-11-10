aA
И. о. канцлера ФРГ назвала недопустимой использование мигрантов белорусским режимом в политических целях. Ангела Меркель попросила Путина оказать влияние на Александра Лукашенко.
Angela Merkel, Vladimiras Putinas
Angela Merkel, Vladimiras Putinas
© Reuters / Scanpix

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в среду, 10 ноября, обсудила по телефону с президентом России Владимиром Путиным ситуацию с мигрантами, пытающимися нелегально проникнуть в ЕС с территории Беларуси, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Статьи по теме:
Премьер Литвы: ситуация на границе говорит о том, что минскому режиму больно от санкций  (32)
Глава погранслужбы Литвы: нелегалов, возможно, свозят к границе на грузовиках  (72)

"Канцлер Меркель сегодня обсудила по телефону с президентом Путиным ситуацию на белорусско-польской границе. Она подчеркнула, что использование белорусским режимом мигрантов в качестве инструмента бесчеловечно и неприемлемо и попросила президента Путина повлиять на происходящее", - написал Зайберт в своем микроблоге в Twitter.

Приток мигрантов в ЕС через Беларусь

В мае белорусский правитель Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, сначала в Литву, а затем в Польшу. Европейский Союз обвиняет режим Лукашенко в намеренном провоцировании миграционного кризиса и организации переправки тысяч нелегалов к границам ЕС в ответ на санкции, которые Европа ввела против его режима.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в свете обострения миграционного кризиса на границах стран ЕС с Беларусью призвала страны - участницы Европейского Союза одобрить расширение санкций в отношении белорусских властей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Лукашенко и Путин по телефону обсудили интеграцию и мигрантов (36)

Александр Лукашенко и Владимир Путин провели во...

С полуночи на части территории Литвы вводится режим ЧП (597)

Сейм Литвы во вторник одобрил предложение...

TOP новостей

Представлен новый пакет мер по борьбе с коронавирусом в Литве (71)

Правительство Литвы в среду на заседании обсудило ряд...

Вильнюсцы получили первые счета за отопление: за октябрь счета больше, чем в прошлом году в морозы (72)

В этом году сообщалось о значительном повышении цен на...

Какие ограничения предлагается ввести, когда число больных в реанимации достигнет 240  что ждет, если в реанимации будет больше 215 пациентов (35)

Минздрав Литвы представил новый список изменений. В...

На части территории Литвы вступил в силу режим ЧП: что меняется (101)

В связи с критической ситуацией на границе с Беларусью...

Коронавирус в Литве: 3028 новых случаев и 25 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 3028 новых...