Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент РФ Владимир Путин обсудили вопросы урегулирования конфликта вокруг Украины. В ходе телефонного разговора в среду, 21 июля, они затронули темы выполнения минских договоренностей и транзита газа через территорию Украины, а также завершение строительства газопровода "Северный поток - 2" (СП-2), сообщила пресс-служба федерального канцлера. Кроме того, по этой информации, обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия.
В свою очередь пресс-служба Кремля заявила, что Меркель проинформировала Путина о результатах переговоров Берлина и Вашингтона по ситуации с СП-2. "Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза", - цитирует "Интерфакс" заявление Кремля.
Телефонный разговор состоялся по инициативе Берлина, указывается далее.
Германия урегулировала конфликт по СП-2 с США
Ранее в тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия и США урегулировали продолжавшийся несколько лет конфликту вокругстроительства "Северного потока - 2". Страны заключили соглашение, согласно которому Германия обязалась принимать меры в случае попыток Кремля использовать энергоносители в качестве оружия против Украины, либо агрессии РФ в отношении Украины, заявила она в комитете по иностранным делам Сената.
Ответные меры будут направлены на ограничение экспорта российских энергоносителей в Европу. Кроме того, США и Германия обязуются использовать рычаги для продления договора о транзите российского газа через Украину, истекающего в 2024 году, на 10 лет, указала далее Нуланд. Обе страны будут также стремиться сократить экономическую зависимость Украины от транзита и поставок российского газа.
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