aA
Канцлер Германии и президент США обсудили будущее взаимодействие бундесвера и американских военных в аэропорту Кабула.
Angela Merkel, Joe Bidenas
Angela Merkel, Joe Bidenas
© Capital Pictures / Scanpix

Германия и США намерены тесно сотрудничать по Афганистану. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора в среду, 18 августа, обсудили ситуацию в этой стране.

Статьи по теме:
Очевидцы рассказывают о выстрелах и погибших в аэропорту Кабула  (3)
"Delfi. Главное": спецвыпуск с министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом  (64)

"Канцлер и президент договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве, в том числе между бундесвером и американскими силами безопасности в аэропорту Кабула", - сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Лидеры двух стран сошлись во мнении, что из Афганистана следует "вывезти как можно больше людей, нуждающихся в защите". Меркель особо подчеркнула, что Берлин видит необходимость обеспечить безопасность как можно большему числу афганских граждан, сотрудничавших с Германией.

После смены власти в Афганистане и ухудшения обстановки с безопасностью в этой стране Ангела Меркель ведет в Европе активную координационную работу по согласованию действий в области эвакуации из Кабула. Она провела также телефонные беседы с президентами Узбекистана, Пакистана и эмиром Катара. "В ходе этих телефонных разговоров федеральный канцлер подтвердила требования к "Талибану" отказаться от насилия, соблюдать права человека и обеспечить свободный проход всем тем, кто хочет покинуть Афганистан", - указал Зайберт.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Спикер ЕП: если будут беженцы из Афганистана, они должны быть распределены по странам ЕС (12)

Председатель Европарламента (ЕП) Давид Сассоли заявил,...

США блокируют талибам доступ к счетам правительства Афганистана (6)

Вашингтон заблокирует доступ радикальной исламской...

Во сколько Западу обошлась военная кампания в Афганистане? (56)

После вывода иностранных войск из Афганистана и...

TOP новостей

Порядок в Литве: когда надо носить маски, и что грозит за нарушения (74)

В Литве действуют новые правила, в которых до конца еще...

Speciali „Delfi Svarbiausia“ su krašto apsaugos ministru Arvydu Anušausku Arvydas Anušauskas Aleksandras Matonis

"Delfi. Главное": спецвыпуск с министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом И бывшим руководителем Спецмиссии Литвы в Афганистане Александрасом Матонисом (64)

Гость специального выпуска "Delfi. Главное" - министр...

Vilnius

Президент Литвы отмечает отсутствие доступной услуги по выдаче "паспорта возможностей" (11)

Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с...

На европейской карте COVID-19 Литва попала в красную зону (18)

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний...

Глава Минздрава Литвы: такими темпами к сентябрю мы привьем 70% жителей (75)

Если сохранятся нынешние темпы вакцинации, то 70%...