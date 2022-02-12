Мэрия Киева готовится к эвакуации населения

В субботу мэрия украинской столицы объявила, что утвердила план действий на случай нападения.
"Городские службы сегодня уже работают в условиях предотвращения чрезвычайной ситуации военного характера. Наши усилия направлены как на то, чтобы предотвратить или преодолеть возможные провокации, так и выстоять в условиях военного нападения", - подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко.
Население Киева, по официальным данным за декабрь прошлого года, превышало 2,9 миллиона человек.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Из страны с низкими ценами товары везут багажниками: что делать, чтобы сэкономить (52)
Пока эксперты по литовской экономики говорят о...
Праздник корюшки в Паланге: столпотворение, на парковках нет свободных мест (3)
В Паланге с пятницы проходит праздник корюшки. На...
Байден предупредил Путина: США готовы к любым сценариям по Украине (74)
Телефонный разговор президентов России и США...
Полиция уже готовится к 16 февраля, заграждений не будет, применят иные меры (60)
Несмотря на то, что официальных митингов 16 февраля не...
Питер Залмаев: Литва стала первой страной, которая реально оказала Украине военную помощь (20)
О ситуации вокруг Украины в программе "Delfi.Главное"...