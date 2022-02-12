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Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что власти города утвердили план эвакуации населения в связи с распространением информации о скором вторжении российской армии в Украину.
Мэрия Киева готовится к эвакуации населения
© Itar-Tass / Scanpix

В субботу мэрия украинской столицы объявила, что утвердила план действий на случай нападения.

"Городские службы сегодня уже работают в условиях предотвращения чрезвычайной ситуации военного характера. Наши усилия направлены как на то, чтобы предотвратить или преодолеть возможные провокации, так и выстоять в условиях военного нападения", - подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко.

Население Киева, по официальным данным за декабрь прошлого года, превышало 2,9 миллиона человек.

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