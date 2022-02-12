Мэрия Киева готовится к эвакуации населения

В субботу мэрия украинской столицы объявила, что утвердила план действий на случай нападения.

"Городские службы сегодня уже работают в условиях предотвращения чрезвычайной ситуации военного характера. Наши усилия направлены как на то, чтобы предотвратить или преодолеть возможные провокации, так и выстоять в условиях военного нападения", - подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко.

Население Киева, по официальным данным за декабрь прошлого года, превышало 2,9 миллиона человек.