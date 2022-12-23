Мэр Житомира: Полк Калиновского будет переброшен на границу в случае нападения из Беларуси

"Буквально несколько дней назад у меня была встреча с руководителем Полка Калиновского — это на самом деле настоящие патриоты Беларуси, и в случае интервенции со стороны Беларуси этот полк будет сниматься с востока и переходить именно на белорусскую границу, чтобы в первых рядах защищать Украину и потом освобождать Беларусь от диктатора Лукашенко", — сказал Сухомлин.
Мэр не стал уточнять, на какой именно участок назначен полк, но добавил, что белорусские добровольцы налаживают связи с Ровенской, Волынской и Житомирской областями. В следующую среду делегация четырех областей собирается посетить военнослужащих полка и передать им автомобили, квадрокоптеры и т. д.
Сухомлин также заверил что граница с Беларусью в Житомирской области надежно укреплена: построено много фортификационных сооружений, бетонные ограждения. Сейчас на границе находятся подразделения ВСУ и терробороны.
Напомним, в конце ноября и начале декабря сообщалось, что представители Полка Калиновского встречались с руководством Ровенской и Волынской областей.
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