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Об этом пишут сразу несколько государственных информагентств из России.Подробностей, где и когда происходил визит, не приводится. Сказано только, что мэр Москвы был "на линии обороны в зоне специальной военной операции России на территории Украины".
Судя по фото, Собянин в военной форме посетил жилые солдатские бараки, поел с ними.
"Помогаем нашим ребятам на линии обороны обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. Устанавливаем генераторы, печки, проводим освещение. Строим медицинские пункты", — приводит слова Собянина его телеграм-канал.
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