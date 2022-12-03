Судя по фото, Собянин в военной форме посетил жилые солдатские бараки, поел с ними.

"Помогаем нашим ребятам на линии обороны обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. Устанавливаем генераторы, печки, проводим освещение. Строим медицинские пункты", — приводит слова Собянина его телеграм-канал.