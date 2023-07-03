Мэр мексиканского города женился на крокодиле (и это не метафора)

«Я беру на себя ответственность, потому что мы любим друг друга. Вот что важно. Без любви не может быть брака. Я соглашаюсь на брак с девушкой-принцессой», — цитирует телеканал слова мэра города.
Перед бракосочетанием «невесте» из рода Caiman crocodilus завязали пасть веревкой, чтобы никто из участников церемонии не пострадал. Она получила имя Алисия Адриана.
Традиции уже 230 лет — браки между мужчиной и кайманами заключаются здесь в ознаменование мира между коренными народами чонталь и уаве. Со временем церемонию стали проводить в качестве дара богам, чтобы те обеспечили дожди, хороший урожай, мир и спокойствие в городе.
Zerkalo.io
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