Мэр мексиканского города женился на крокодиле

«Я беру на себя ответственность, потому что мы любим друг друга. Вот что важно. Без любви не может быть брака. Я соглашаюсь на брак с девушкой-принцессой», — цитирует телеканал слова мэра города.

Перед бракосочетанием «невесте» из рода Caiman crocodilus завязали пасть веревкой, чтобы никто из участников церемонии не пострадал. Она получила имя Алисия Адриана.