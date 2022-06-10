Мэр Мариуполя говорит, что в городе началась вспышка холеры и других инфекций

"По городу уже ходят холера, дизентерия и другие инфекционные заболевания, но [оккупационные власти] это скрывают. Город закрыли на карантин. Оттуда никого не выпускают и не впускают", — рассказал мэр в интервью Би-би-си.

По оценкам мэра, сейчас в Мариуполе могут находиться десятки больных холерой, и их число будет стремительно расти.

"Эта инфекция распространяется очень быстро. И нет никаких условий, чтобы ее удержать. Нет врачей, нет инфекционных больниц. Наша инфекционная больница разрушена вместе со всем оборудованием, врачей убили", — отметил мэр.

По мнению Бойченко, разросшись, эта вспышка инфекции может унести тысячи жизней.

При этом, по его словам, конкретных фактов — о том, что кто-то был госпитализирован с диагнозом "холера", — нет, поскольку в больницу нет доступа. И тем не менее Вадим Бойченко считает, что есть все признаки, позволяющие утверждать, что вспышка холеры в Мариуполе началась.

В частности, в городе много убитых, тела которых не убирают и они лежат прямо на улицах; много стихийных захоронений, жара, ливни.

"Идут ливни, которые разрушают стихийные захоронения. Эти захоронения жители Мариуполя делали на протяжении всей войны — хоронили людей во дворах, парках, скверах, на холмах. К этому добавляется неработающая система водоснабжения и, что самое важное, неработающая канализации. И все это формирует такую ​​смесь, которая движется в сторону рек, колодцев, откуда люди берут воду", — рассказал Бойченко.

Он говорит, что вода в городских колодцах непригодна для питья, а запасов привезенной не хватает. В очередях за водой люди могут стоять по несколько дней.

"Поэтому город закрыли. Никого туда не впускают и не выпускают. Мы получили для Мариуполя лекарства, но их еще нужно туда довезти. Нужно организовывать гуманитарные коридоры и доставлять в Мариуполь медикаменты", — уверяет мэр.

По его словам, сейчас принимаются меры, чтобы инфекция не распространялась дальше, в другие регионы Украины.

"Созданы санитарные пункты пропуска в сторону Запорожья. Те люди, которые будут ехать из Мариуполя в сторону подконтрольных территорий, будут сдавать анализы на холеру. Тесты мы получили от международных партнеров".

Ранее эксперты ВОЗ уже предостерегали, что из-за антисанитарных условий в Мариуполе может начаться вспышка холеры.

Что такое холера?



Холера — острое инфекционное заболевание, вызываемое попаданием в организм зараженных пищевых продуктов или воды. В отсутствие лечения болезнь может привести к летальному исходу буквально в течение нескольких часов.

Ежегодно в мире фиксируется от 1,3 до 4 млн случаев холеры, которая уносит от 20 тысяч до 140 тысяч жизней.

Всемирная организация здравоохранения предупреждала о возможной вспышке холеры в Мариуполе, но по состоянию на 7 июня заявляла, что случаев инфекции в городе пока нет.

Информацию о вспышках холеры в Мариуполе оккупационные власти не комментируют. В минобороны РФ заявляли, что возбудителя холеры собирали в лабораториях Мариуполя. Эти заявления ничем не подтверждены.

В условиях войны Би-би-си не может оперативно проверить заявления сторон конфликта.