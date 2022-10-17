"Взрыв в Шевченковском районе — в центре столицы. Все [экстренные] службы следуют на место. Детали позже. Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях!", — написал он в своем телеграм-канале.
Позже Кличко сообщил о еще одном взрыве в этом же районе города. По его словам, украинскую столицу атаковали дронами. В результате атаки возник пожар в нежилом здании, повреждены несколько жилых домов, информация о пострадавших уточняется, заявил он, пишет портал "Новая газета. Европа".
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также сообщил, что российские войска атаковали Киев дронами-камикадзе. "Нам нужно больше систем ПВО и как можно скорее. У нас нет времени на медленные действия", — написал он.
Видео произошедшего местные жители распространили в соцсетях.
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