"Ситуация у нас сложная. Враг – на подступах к столице. Наши вооруженные силы, бойцы теробороны героически сражаются за нашу землю. Мы готовимся защищать Киев. Сооружены укрепления на въездах в город, установлены блокпосты.

Ситуация – угрожающая. Враг хочет взять сердце нашей страны. Но мы будем драться и Киев не отдадим! Вооруженные силы, тероборона, небезразличные жители готовы и будут защищать столицу", - заявил он.

Кличко сообщил, что все объекты критической инфраструктуры работают. Общественный транспорт работает в ограниченном режиме до 19:00.

С 20:00 до 8:00 действует комендантский час, во время которого жители должны оставаться дома или в укрытиях. По городу передвигается только транспорт со спецпропусками от военного коменданта Киева.

Кличко выразил поддержку жителям Гостомеля, Бучи, Ворзеля, Ирпеня, Василькова – "где враг свирепствует и уничтожает все, расстреливает мирных жителей".