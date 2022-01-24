Мэр Киева обвинил Германию в "предательстве друзей"

Мэр Киева Виталий Кличко выразил разочарование в связи с нежеланием Германии отказаться от проекта "Северный поток - 2" и согласовать поставки вооружений в Украину. "Это - неоказание помощи и предательство друзей в драматичной ситуации, когда наша страна оказалась подвержена угрозе со стороны российских войск сразу на нескольких границах", - заявил бывший спортсмен в гостевой колонке, опубликованной немецким таблоидом Bild в понедельник, 24 января.
Ранее Украина несколько раз обращалась к Берлину с просьбой предоставить стране оружие для защиты от возможной агрессии со стороны Москвы, однако Германия не согласилась удовлетворить эту просьбу. Что касается будущего газопровода "Северный поток -2", то представители правительства ФРГ, в том числе канцлер сраны Олаф Шольц (Olaf Scholz), указали, что в случае вторжения России в Украину могут быть рассмотрены все варианты санкций.
Призыв запретить Шредеру лоббировать интересы РФ
Кроме прочего, Виталий Кличко призвал запретить бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру (Gerhard Schröder) вести лоббистскую деятельность в пользу России. "Сейчас самая важная страна Европы должна подать важный сигнал, - написал мэр украинской столицы. - Германия должна сделать так, чтобы экс-канцлеру Герхарду Шредеру было запрещено по закону продолжать работать на российский режим. Это были бы действительно болезненные санкции".
Герхард Шредер является главой наблюдательного совета компании Nord Stream и председателем совета директоров компании Nord Stream 2 AG - оператора строительства газопровода "Северный поток - 2". С 2017 года экс-канцлер возглавляет также совет директоров российской нефтегазовой компании ПАО "НК Роснефть". Ряд политиков критикует его за близость к президенту РФ Владимиру Путину.
Ранее отказ правительства Германии поставить его стране оборонительные вооружения раскритиковал также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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