Мэр Киева: городу не хватает 30% электроэнергии, коллапс может произойти в любой момент

С середины октября армия РФ регулярно проводит массированные обстрелы украинской энергетической инфраструктуры, пытаясь повредить электростанции и распределительные мощности. В связи с этим в стране, в том числе в Киеве, введены веерные отключения электроэнергии, в некоторых случаях властям приходится проводить аварийные отключения.

"Мы не говорим о коллапсе, но он может произойти в любую секунду, потому что в любую секунду российские ракеты могут разрушить нашу критическую инфраструктуру в нашем родном городе Киеве и не только в Киеве, в других городах тоже, - сказал Кличко. – Сейчас в Киеве у нас дефицит энергии примерно 30%.

Сергей Коваленко, глава компании "Ясно", поставляющей электроэнергию и газ в Киеве, уточнил, что сейчас столица получает "974 МВт из необходимых 1600".

"Ситуация продолжает быть сложной и ограничения сейчас – это единственная возможность не сделать все еще хуже", - написал Коваленко в своем "Фейсбуке".

Он объяснил, что сейчас страна испытывает значительный дефицит в генерации электроэнергии. По словам Коваленко, до войны в энергосистеме Украины 55% производства электричества приходилось на атомные электростанции, ТЭС и ТЭЦ – 29%, гидроэлектростанции – 7% и 9% - на возобновляемые источники энергии.

Но сейчас атомные электростанции работают не в полной мере, поскольку крупнейшая из них, Запорожская АЭС, оккупирована россиянами и не поставляет энергию.

При этом в результате российских ударов также повреждены ТЭС, которые используются "для быстрого балансирования генерации и потребления", объяснил Коваленко. "Поэтому пытаются использовать гидроэлектростанции, но, как мы знаем, они требуют времени на восстановление", - продолжил глава компании "Ясно".

"Все силы энергетиков сейчас направлены на восстановление. Ремонты продолжаются. Потому стоит проявить терпение", - заключает Коваленко.