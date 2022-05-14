Мэр Харькова сообщил об отводе российских войск

По его словам, российским военным лишь один раз удалось занять небольшую часть города, и пробыли они там недолго.

"Русские вели постоянные артобстрелы Харькова, поскольку стояли очень близко от города. И благодаря стараниям харьковской теробороны и ВСУ россияне отошли далеко от территории города в направлении российской границы", - сказал Терехов.

"Сейчас в Харькове тихо, и люди постепенно возвращаются в город. Мы снабжаем всех жителей водой, газом и электричеством. Однако, к несчастью, многие жилые здания разрушены или повреждены. Так что в будущем нам придется проводить огромную реконструкцию", - сообщил градоначальник.

По его словам, город не обстреливают уже пять дней. Была лишь одна попытка россиян запустить ракету в район харьковского аэропорта, однако ракета была сбита силами украинской ПВО, добавил он.

Сообщения об отводе российских войск от Харькова поступали утром в субботу и от других источников.

По данным генштаба ВСУ, Россия концентрирует усилия на удержании захваченных рубежей и путей снабжения. Основная цель российских войск - установить полный контроль над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и обеспечить стабильность сухопутного коридора во временно оккупированный Крым, говорилось в утреннем сообщении генштаба.