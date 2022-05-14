aA
Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью Би-би-си подтвердил, что российские войска покидают окрестности города, двигаясь в сторону российско-украинской границы.
Мэр Харькова сообщил об отводе российских войск
© Reuters / Scanpix

По его словам, российским военным лишь один раз удалось занять небольшую часть города, и пробыли они там недолго.

"Русские вели постоянные артобстрелы Харькова, поскольку стояли очень близко от города. И благодаря стараниям харьковской теробороны и ВСУ россияне отошли далеко от территории города в направлении российской границы", - сказал Терехов.

"Сейчас в Харькове тихо, и люди постепенно возвращаются в город. Мы снабжаем всех жителей водой, газом и электричеством. Однако, к несчастью, многие жилые здания разрушены или повреждены. Так что в будущем нам придется проводить огромную реконструкцию", - сообщил градоначальник.

Статьи по теме:
Институт исследования войны: Украина, похоже, выиграла битву под Харьковом  (1)
Работавшая в Украине литовский медик: пациенты ждали у дверей отеля, где мы жили

По его словам, город не обстреливают уже пять дней. Была лишь одна попытка россиян запустить ракету в район харьковского аэропорта, однако ракета была сбита силами украинской ПВО, добавил он.

Сообщения об отводе российских войск от Харькова поступали утром в субботу и от других источников.

По данным генштаба ВСУ, Россия концентрирует усилия на удержании захваченных рубежей и путей снабжения. Основная цель российских войск - установить полный контроль над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и обеспечить стабильность сухопутного коридора во временно оккупированный Крым, говорилось в утреннем сообщении генштаба.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com
Статьи по теме:

Украинские власти показали "бабушку с флагом", ставшую символом пропаганды РФ

Украинский Центр стратегических коммуникаций...

TOP новостей

Новый порядок пугает врачей: после операции пациентов будут выписывать еще быстрее

Новый порядок, подписанный министром Литвы Арунасом...

Клайпеда, помощь беженцам Клайпеда, помощь беженцам Клайпеда, помощь беженцам Клайпеда, помощь беженцам Клайпеда, помощь беженцам

"Эта война объединила много разных людей": Евгений Соколов рассказал, как в Клайпеде помогают украинцам, и почему разговоры о пассивных русских - миф

Война в Украине сплотила литовское общество, отодвинув...

Уличные туалеты остались и в крупных городах Литвы: жители разочарованы (1)

В каждом 6-м доме в довольно больших городах Литвы и...

Украина заявила о начале затяжной войны и готовится вооружить миллион военных. Стоит ли ждать перемирия?

Министр обороны Украины Алексей Резников объявил о...

Romo Kalantos žūties paminėjimo šūkis ant automobilio Čikagoje. JAV XX a. 7- 8 dešimtmetis. Nuotraukos autorius C. Genutis (Raimundo Kaminsko archyvas) Paskutinė Romo Kalantos nuotrauka. Kaunas, 1972 m. „Dėl mano mirties kalta tik santvarka“. Įrašas, kurį asmeninėje užrašų knygelėje paliko R. Kalanta. Kaunas, 1972 m. Iš Kauno IX forto muziejaus

Советская власть считала Каланту опасным и после смерти

Ромас Каланта родился 22 февраля 1953 г. в Алитусе . До 1963 г....