По сообщениям украинских служб, обстрелы вызвали пожар на третьем, четвертом и пятом этажах административного учебно-тренировочного корпуса.

К утру спасатели ГСЧС Украины остановили распространение огня, и он был локализован на площади 2 тыс. кв. метров, а к 6:20 утра по местному времени ликвидирован.

Ранее Дмитрий Орлов сообщил, что по зданиям и блокам находящейся рядом Запорожской АЭС в пятницу ночью велся непрерывный обстрел, в результате чего на крупнейшей в Европе атомной электростанция начался пожар. По его словам, на АЭС есть раненые.

В четверг Дмитрий Орлов сообщал об интенсивных боях на окраине Энергодара: российские танки попытались войти в город и взять под свой контроль АЭС, однако, как сообщается, ее работники и местные жители в среду собрались у АЭС и на прилегающих к ней дорогах, чтобы перекрыть путь российским частям.

Один из сотрудников Запорожской атомной электростанции ночью записал видеообращение в телеграм-канале ЗАЭС, в котором также сообщил, что российские войска вели огонь по АЭС.

"Внимание! Техника Российской Федерации ведет огонь по Запорожской АЭС. Существует реальная угроза ядерной опасности на крупнейшей ядерной электростанции Европы. Требуем прекратить огонь из тяжелой техники по Запорожской АЭС!" - заявил он.

"Российская армия обстреливает со всех сторон Запорожскую АЭС, крупнейшую атомную электростанцию в Европе", - написал в "Твиттере" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Огонь уже вспыхнул. Если он взорвется, это будет в 10 раз больше Чернобыля. Россия должна НЕМЕДЛЕННО прекратить огонь, допустить пожарных, установить зону безопасности", - призвал глава украинского МИДа.

Как сообщается, из-за обстрелов пожарные не могли начать ликвидацию возгорания, возникшего в административном учебно-тренировочном корпусе за территорией станции.

Около четырех ночи пресс-секретарь Запорожской АЭС Андрий Туз сообщил Русской службе Би-би-си, что обстрелы прекратились, но ситуация крайне неопределенная.

"Чрезвычайно серьезные последствия"

Президент Украины Зеленский сообщил в пятницу ночью, что срочно связался с европейскими лидерами, Джо Байденом и главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"Европа сейчас должна проснуться! Горит крупнейшая атомная станция Европы, прямо сейчас расстреливают атомные блоки. Это танки, оборудованные тепловизорами, то есть они знают, куда стреляют, они к этому готовились", - сказал глава украинского государства.

"Там шесть энергоблоков! Шесть! В Чернобыле [в 1986 году] взорвался один энергоблок! - предупредил Зеленский. - Мы связались с нашими партнерами, я уже говорил с Шарлем Мишелем, Шольцем, Дудой, с президентом Байденом, связались с главой МАГАТЭ Гросси, с Джонсоном".

В четверг МАГАТЭ сообщило, что проводит консультации с украинскими властями с целью оказать максимально возможную помощь для поддержки безопасности на четырех атомных электростанциях страны в нынешних нелегких условиях.

В среду генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призвал военных, действующих в окрестностях Энергодара, воздерживаться от стрельбы в районе Запорожской АЭС.Он напомнил, что атомные электростанции страны должны иметь возможность продолжать работу без каких-либо угроз для безопасности.

"Любая авария, возникшая в результате военного конфликта, может иметь чрезвычайно серьезные последствия для людей и окружающей среды в Украине и за ее пределами", - предостерег Гросси.

Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

Около недели назад российские войска взяли под контроль закрытую Чернобыльскую АЭС. Украинские официальные лица сообщали тогда, что уровни радиации были превышены в ряде мест в этом районе, но Россия заявила, что это не так.