Менее половины немцев поддерживают обязательства в НАТО

Жители Германии крайне неохотно относятся к союзническим обязательствам, вытекающим из членства в НАТО. Согласно результатам опроса, проведенного Институтом социологических исследований в Алленсбахе по заказу газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, лишь 45 процентов респондентов высказались за то, чтобы Германия оказала военную поддержку другой стране НАТО в случае нападения на нее.

Против такой помощи союзнику по Североатлантическому альянсу, подвергшемуся нападению, выступили 35 процентов опрошенных. Остальные 20 процентов затруднились ответить на вопрос социологов.

Опрос выявляет большие различия между востоком и западом Германии: в восточной части страны против военной поддержки партнеров по НАТО в случае нападения выступает относительное большинство - 49 процентов, тогда как в западной части этот показатель составляет 32 процента. Только 30 процентов немцев на востоке поддерживают такое участие по сравнению с 48 процентами на западе.

Пятая статья договора НАТО: коллективная оборона альянса

Принцип коллективной обороны закреплен в пятой статье Вашингтонского договора, основополагающего документа НАТО. В соответствии с ней, агрессия против одной или более стран - членов Североатлантического альянса рассматривается в качестве нападения на весь военно-политический блок.

Впервые за свою историю НАТО применила пятую статью после террористических атак, совершенных 11 сентября 2001 года против США.