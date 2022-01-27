"Мемориал" выдвинут на Нобелевскую премию мира

Правозащитная организация "Мемориал" выдвинута в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщается на ее сайте в четверг, 27 января.

Указывается, что инициатором выдвижения стала депутатская группа в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных Российской Федерации в парламенте Эстонии. Как отмечает пресс-служба "Мемориала", при выдвижении было решено не уточнять, какое именно юридическое лицо номинировать. "В глазах международной общественности „Мемориал", у истоков которого стоял А. Д. Сахаров, един, Международный Мемориал и Правозащитный центр — его части", — цитируют представители организации источник в эстонском парламенте.

В 2021 году Нобелевскую премию мира получил главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов. Награду присудили ему за "усилия по сохранению свободы мысли как непременного условия для демократии и мира".

Ликвидация "Международного Мемориала" и ПЦ "Мемориал"



28 декабря 2021 года Верховный суд РФ постановил ликвидировать "Международный Мемориал", обосновав это тем, что организация, по мнению суда, нарушала закон об "иностранных агентах".

Генпрокуратура РФ в своем иске утверждала также, что "Мемориал" занимался политической деятельностью с целью влияния на государственные решения и формирования общественного мнения.

Комментируя решение Верховного суда РФ о ликвидации "Международного Мемориала", член правления его германского отделения Вера Аммер рассказала в интервью DW, что организация намерена воспользоваться всеми правовыми способами, чтобы добиться отмены этого решения, и обратится для этого в президиум Верховного суда РФ.

29 декабря 2021 года Мосгорсуд вынес решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" и всех его структурных подразделений.

По мнению стороны обвинения, "Мемориал" участвовал во всех протестных движениях в России, "поддерживал все протесты, направленные на дестабилизацию страны". А списки политзаключенных, которые ведет правозащитный центр, направлены на формирование "негативного восприятия судебной системы", заявили тогда в прокуратуре.