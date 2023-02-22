Мексиканского министра и борца с наркокартелями осудили в США за связь с наркокартелем

Присяжные в суде в Нью-Йорке во вторник решили, что Хенаро Гарсия Луна получил миллионы долларов в виде взяток от "Синалоа", крупнейшего наркокартеля Мексики,.

Сам 54-летний бывший министр вину не признал. Ему грозит от 20 лет до пожизненного заключения.

По данным следствия, Гарсия Луна получал чемоданы, набитые долларами, от членов картеля "Синалоа", который возглавлял Хоакин "Эль Чапо" Гузман. Будучи министром общественной безопасности в 2006-2012 годах и главным стратегом мексиканской "войны с наркотиками", Гарсия Луна делился с "Синалоа" информацией о его конкурентах и о готовящихся операциях правоохранительных органов.

Заявления о связях Гарсии Луны с "Синалоа" впервые прозвучали во время суда над Гузманом, который в 2019 году был приговорен в США к пожизненному заключению. Бывший подручный Гузмана Хесус Самбада сказал суду, что лично передал Гарсии Луне миллионы долларов.

После отставки Хенаро Гарсия Луна переехал в США, где и был арестован в том же 2019 году.

Показания против экс-министра дали девять человек, в большинстве — осужденных бывших членов наркокартеля, в том числе и Самбада.

Пресс-секретарь нынешнего президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса, Хесус Рамирес Куэвас, приветствовал решение американского жюри присяжных и напомнил, что Гарсия Луна служил при прежнем президенте, Фелипе Кальдероне.

"Правосудие настигло бывшего оруженосца Фелипе Кальдерона. Преступления против нашего народа никогда не будут забыты", — написал Рамирес Куэвас в твиттере.

Сам Хенаро Гарсия Луна отказался давать показания в суде, но показания дала его жена, Линда Кристина Перейра. Она пыталась убедить суд, что они с мужем жили не так богато, как могли бы жить получатели миллионных взяток.

Прокурор Сарита Коматиредди заявила в суде, что без помощи министра картель "Синалоа" не смог бы построить "глобальную кокаиновую империю".

Бывший сотрудник мексиканской разведки, ныне аналитик в области безопасности Алехандро Хоуп сказал "Би-би-си", что для тех в Мексике, кто следил за судом над Гарсией Луной, вердикт не стал сюрпризом.

Он, по мнению Хоупа, может в какой-то мере осложнить отношения США и Мексики.

"Никакого разрыва или открытого спора не будет. Но… люди будут знать, что США внимательно следят за мексиканскими чиновниками. Для некоторых это создаст сложности", — сказал Алехандро Хоуп.