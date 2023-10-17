Мексика: в подпольном крематории обнаружены человеческие останки

Человеческие останки были найдены в предполагаемом подпольном крематории в западном штате Халиско в Мексике. Их обнаружила поисковая группа матерей пропавших без вести "Madres Buscadoras de Jalisco".

Группы, разыскивающие пропавших, утверждают, что наркокартели и другие преступные группировки кремируют своих жертв в печах, не оставляя следов.

В штате Халиско больше всего пропавших без вести: почти 15 тысяч из более чем 120 000, по данным Национальной поисковой комиссии. Большая часть исчезновений приходится на период с 2006 года, когда правительство объявило войну наркотикам и произошел резкий рост насилия.