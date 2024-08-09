Мексика не арестует Путина на инаугурации президента

Президент Мексики отклонил запрос Украины об аресте Владимира Путина , если российский лидер приедет на инаугурацию нового главы государства в октябре этого года, сообщило агентство Reuters. „Мы не можем этого сделать. Это не наше дело“, - заявил действующий президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор журналистам пресс-конференции в четверг, 8 августа.

Украина попросила Мексику арестовать Путина, если он примет участие 1 октября в церемонии приведения к присяге избранного президента Клаудии Шейнбаум. В запросе, содержащемся в заявлении посольства Мексики в Украине от 7 августа, указывается на ордер на арест, выданный Международным уголовным судом ООН (МУС). „Мы надеемся, что мексиканское правительство знает, что Владимир Путин - военный преступник, на арест которого выдан ордер“, - говорится в заявлении.