Одним из первых в присущем ему с некоторых пор грубом стиле на итоги саммита отреагировал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев: он написал, что Москве "плевать на непризнание Западом новых границ Украины" и с иронией рассказал о "четвертовании украинских нацистов на Красной площади".

В итоговом коммюнике "семерки" говорится, что участники саммита намерены и дальше "поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым". "Мы отвергаем все утверждения о сферах влияния и любое использование силы, нарушающее международное законодательство" - заявили главы внешнеполитических ведомств Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и ЕС.

Ранее о желании провести референдумы по вхождению в состав РФ заявляли формирования так называемых ЛНР и ДНР, а также представители назначенной из Москвы администрации Херсонской области, оккупированной российскими войсками. В ответ в Кремле заявили, что эти вопросы должны решать жители самих территориальных образований, но намерение аннексировать какие-либо территории прямо не подтвердили.

В коммюнике также говорится, что участники "семерки" осуждают как безответственные угрозы России применить имеющееся у нее химическое, биологическое и ядерное оружие.

Участники саммита подтвердили, что продолжат увеличивать политическое и экономическое давление на Россию, и высказали готовность расширять санкции на те сектора российской экономики, "от которых она особенно зависима". В этой связи страны-члены G7 собираются как можно скорее отказаться от российских энергоносителей - газа, нефти и угля.

Они также пообещали предоставлять военную и оборонную помощь Украине "так долго, сколько это будет необходимым".

"Нам плевать"



Одним из первых российских политиков и чиновников на результаты саммита решил ответить заместитель секретаря Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. С начала российского военного вторжения в Украину чиновник, который известен своей любовью к соцсетям, завел себе страницу в телеграме. Там он с завидной регулярностью делает заявления, контрастирующие своим неформальным, а порой даже резким и нахальным тоном с взвешенным дипломатичным стилем, присущим высокопоставленным чиновникам и политикам.

На этот раз Медведев прошелся по каждому из основных пунктов коммюнике глав МИДов "семерки".

В ответ на отказ признавать изменение границ Медведев написал: "Скажем мягко: нашей стране плевать на непризнание новых границ со стороны G7, важна истинная воля проживающих там людей. Не забывайте прецедент Косово, западные друзья".

Отдельно он остановился на осуждении странами G7 угроз применения ядерного оружия со стороны России и жестокости со стороны российских военных по отношению к мирному населению оккупированных украинских населенных пунктов. Дмитрий Медведев сыронизировал: "Ещё "семёрочники" забыли сказать про неизбежное использование Россией стратегических ядерных сил в конфликте и вероятные казни украинских националистов на Лобном месте Красной площади через четвертование. Всё ещё впереди".

Однако, как недавно писала Русская служба Би-би-си, российские федеральные телеканалы, чью редакционную политику контролирует и формирует администрация президента, в начале мая повысили интенсивность упоминания возможного применения Россией ядерного оружия против Запада.

В частности, в одном из сюжетов на канале Россия-1, ведущий говорил в отношении Великобритании: "Зачем грозить ядерным оружием бескрайней России, сидя на, в общем-то, маленьком острове? Остров столь мал, что лишь одной ракеты "Сармат" достаточно, чтобы утопить его раз и навсегда", - говорит Киселев, а зрителям в этот момент показывают карту мира, с которой в результате смоделированного пуска ракеты исчезают Британские острова.

Обвинения в военных преступлениях

Иронизируя на тему "казни украинских националистов на Лобном месте", Медведев, судя по всему, шутит над многочисленными сообщениями украинских и международных СМИ о пытках и казнях мирного населения на оккупированных украинских территориях российскими военными.

Одним из первых и самых громких таких прецедентов был зафиксирован в городе Буча под Киевом. Там были обнаружены свежие захоронения мирных жителей, а таже трупы людей, некоторые из них - со связанными руками. По заключению украинских властей, данные которых подтвердили представители Совета по правам человека ООН, в окрестностях украинской столицы было найдено около тысячи убитых людей.

Украина и Запад обвиняют в убийствах российскую армию, поскольку они произошло в период, когда эти населенные пункты находились под российским контролем.

Несмотря на то, что данные о военных преступлениях подтверждают многочисленные свидетельства и даже кадры с камер видеонаблюдения, Москва эти обвинения отвергает и без убедительных доказательств заявляет о фальсификациях и провокациях с украинской стороны.