"Медуза": скоро ФСБ получит круглосуточный доступ к данным сервиса "Яндекса" по заказу такси за пределами России

«Базы данных всего Yango <…> расположены в России. Нет никакого ни физического, ни логического разделения [на международную и российскую части]», — говорится в переписке.

То, что ФСБ сможет получить доступ к данным, беспокоило клиентов, которые пользуются «Яндекс Go» за границей — и они пытались прояснить ситуацию у службы поддержки компании, рассказал «Медузе» источник в «Яндексе». Сотрудники в свою очередь писали менеджменту: «Как мы защищаем [клиентские] данные?» Представитель руководства отвечал, что данные Yandex Go и Yango хранятся в России — и просил «в разговорах с клиентами избегать упоминания информации о нынешнем местоположении дата-центров».

Переписка сотрудников с руководством (есть в распоряжении «Медузы») началась после появления новостей о законе, который даст ФСБ круглосуточный доступ к базам данных сервисов такси, внесенных в реестр «Организаторов распространения информации» (раньше такие данные предоставлялись только по запросу). Из всех российских сервисов такси в этот реестр пока внесен только «Яндекс Go».

Информация сервиса такси дублировалась во всех дата-центрах «Яндекса» без разделения на поездки по России и за границей, пояснили два источника «Медузы» в компании. Бывший сотрудник «Яндекса» добавил, что подобные дубликаты нужны, чтобы поддерживать бесперебойную работу сервиса: «Допустим, у вас в одном центре идут работы, другой отваливается из-за аварии, [но] третий работает, как нужно».

При этом до начала войны часть данных хранилась в дата-центре компании в городе Мянтсяля в Финляндии (где сервис такси работает под брендом Yango). Это следует из письма, отправленного юристами компании в офис финского омбудсмена по кибербезопасности в июне 2019-го (есть в распоряжении «Медузы»). В самой компании в марте 2022-го говорили: «Команда Yandex Go никогда не отрицала, что алгоритмы сервиса могут использовать российские серверы наряду с финским дата-центром».

Два сотрудника «Яндекса» на условиях анонимности подтвердили: данные сервиса такси сейчас хранятся только в российских дата-центрах. Всего их три — в Московской, Рязанской, Владимирской областях. Еще один центр «Яндекс» достраивает в Калуге.

После того, как после начала войны руководство «Яндекса» попало под санкции, центр в Мянтсяля отключили от электричества, а финские активы компании, в частности, акции финского подразделения Yandex Oy, заморозили (сейчас компания сменила название на Global DC и пытается вернуть активы через окружной суд Хельсинки).

После начала войны к этой идее уже не возвращались, объяснил собеседник в компании. Сейчас данные сервиса такси в финском дата-центре не хранятся, подчеркнули три источника «Медузы» в «Яндексе». «Мы же не можем допустить, чтобы в НАТО или любой другой недружественной стране узнали, как чиновники из администрации президента по стрип-клубам ездят», — иронизирует близкий к руководству компании источник «Медузы» в «Яндексе».

Несколько лет назад, когда сервис «Яндекса» только начинал работать в Европе (и должен был соблюдать европейские протоколы GDPR), в компании обсуждали возможность выделения и переноса всех «данных по международке» в зарубежные дата-центры — в частности, в финский центр в Мянтсяля, рассказал источник «Медузы», близкий к руководству «Яндекса». Но в компании «быстро поняли, что это долго, дорого и муторно».

Заочно с ним согласился и бывший сотрудник компании: «Запуск в другом дата-центре — сложная задача, которая требует значительных финансовых и технических затрат, которую нельзя быстро решить, купив, допустим, хранилище на условном Amazon. То, что вы можете заказать, как обычный покупатель на Amazon, скорее всего, не справится с нагрузкой».

Выделить все международные поездки в таких условиях — «большой геморрой, для которого придется переделывать всю архитектуру сервиса», объясняет источник «Медузы», близкий к руководству «Яндекса».

Однако Yango продолжает работать на территории Финляндии. Этот сервис напрямую связан с общей инфраструктурой «Яндекса» благодаря единой системе авторизации «Яндекс ID». Именно она позволяет пользователям без проблем заказывать такси вне зависимости от страны. «Все сделано централизованно, управляется в одном месте, ты приехал за границу и можешь пользоваться своим приложением заказа такси хоть в Алма-Аты, хоть в Тель-Авиве. Так написан код, так работает сервис», — объясняет сотрудник компании.

При этом в «Политике конфиденциальности» до сих пор утверждается, что персональные данные пользователей хранятся не только в России, но и в Европейской экономической зоне — по всей видимости, речь идет о дата-центре в Финляндии (как мы уже рассказали, данных сервиса такси там уже нет).

То, что сервис «Яндекса» хранит данные в России, действительно видно и из документов компании. Англоязычные регламенты «Политики конфиденциальности», размещенные на сайтах «Яндекса» и Yango, практически идентичны. И один из пунктов в них явно разрешает хранение и обработку данных в России.

Каждая инсталляция приложения привязана к конкретному месту, вы можете с точностью до города все разделять и гранулировать [выделять] — то есть, можно перенести данные по Стамбулу, например, или по Тбилиси. Но проблема в том, что у спецслужб все равно с сентября будет доступ, грубо говоря, к общим данным, которые приходят в «Яндекс». Данные по международным поездкам они получить могут.

Впрочем, бывший директор по технологиям «Яндекса» Григорий Бакунов оговаривается, что перенести данные все-таки можно, но для этого нужна «воля руководства»:

Ранее между финским подразделением компании, Yandex Oy, и российским ООО «Яндекс» был заключен договор, оговаривающий условия передачи персональных данных пользователей из Европы в Россию. Один из пунктов этого документа предусматривал право финской компании приостановить передачу данных и расторгнуть договор «в случае изменения такого [российского] законодательства, которое с большой долей вероятности окажет существенное неблагоприятное воздействие на гарантии [конфиденциальности]».

Однако 22 февраля 2022 года — через месяц после внесения сервиса такси в реестр «Организаторов распространения информации» и за два дня до начала войны — «Яндекс» обновил свою политику конфиденциальности. Одно из изменений — появление оговорки о том, что в Финляндии больше не обрабатываются данные пользователей Yango, Yandex.Taxi и Deli (бренд доставки «Яндекса»).

Финляндии (для пользователей из ЕЭЗ и Швейцарии) Израиля (для местных пользователей) России (для всех остальных).

С другой стороны, в этих же текстах компания обещает, что обрабатывать персональные данные пользователей «Яндекса» будут компании из трех стран:

Более того, преамбула к лицензионному соглашению Yango запрещает использовать мобильное приложение, пока пользователь «полностью и безоговорочно» не принял условия, выдвинутые во всех трех документах. При этом вместо упомянутой там «Политики конфиденциальности» ссылка в лицензионном соглашении ведет на совсем другой документ — «Уведомление о конфиденциальности».

В Yango некоторые пользователи ставят эту галочку, не читая документы. Мы знаем это не только из своего опыта заполнения аналогичных форм. Дело в том, что две из трех гиперссылок на англоязычные документы в приложении просто не открываются. Вместо пользовательского соглашения и политики конфиденциальности, которые на самом деле можно найти на сайте yango.com, в обоих случаях выдается сообщение «Ошибка 404. Нет такой страницы» на домене rostaxi.org.

Предполагается, что эти документы изучили все пользователи сервиса такси — под каким бы брендом он ни работал в конкретной стране. Например, впервые запустив Yango, пользователь должен ввести свой номер телефона и поставить одну галочку, подтвердив, что он прочитал пользовательское соглашение, лицензионное соглашение и политику конфиденциальности.

Во втором случае, уверен специалист, особый риск возникает для россиян, которые переехали в страны бывшего СССР после начала войны.

Дальше все в руках ФСБ — насколько им вообще захочется самостоятельно в общей куче разобраться. Если у них есть для этого специальные люди, то могут и почитать [весь массив поездок].

Представьте, что у вас есть две возможности. [Первый] — самостоятельно руками исследовать необработанную кучу данных. И второй — при котором к вам, образно говоря, в почту приходят сообщения о каждой поездке по заданным параметрам типа «Пользователь Х с водителем Y проехал из точки A в точку B».

По мнению Григория Бакунова, российская спецслужба может работать с данными «Яндекса» двумя способами. В первом случае — сотрудники получат доступ к копии всего трафика сервиса, во втором — лишь к специальному каналу связи, куда будут выгружаться только интересующие ФСБ поездки пользователей.

«Мы не знаем, есть ли у спецслужб достаточный объем мощностей, которые они готовы положить на это дело, сколько у них есть вычислительных ресурсов, «железа», высококвалифицированных разработчиков [чтобы обработать весь массив поездок по России и за ее пределами]. Это большая морока, но сделать это можно», — подтвердил бывший сотрудник «Яндекса».

Вероятно, эти опасения не лишены оснований. Например, Грузия часто отказывает во въезде оппозиционно настроенным россиянам, а власти Кыргызстана депортировали из страны антивоенного активиста Алексея Рожкова и задержали участника общественного движения «Левый блок» Льва Скорякина. В России оба были объявлены в федеральный розыск.

С ним согласился и один из сотрудников «Яндекса», пообщавшийся с «Медузой». Финны и норвежцы, по его мнению, «могут спать спокойно, а на месте наших граждан я бы волновался».

«В массиве есть данные по такси в Кыргызстане, Казахстане, Армении, Грузии и прочих точках, куда россияне уезжали после начала войны. Это угроза, я бы сказал, более значимая, чем доступ к данным по Финляндии, Норвегии и Алжиру», — добавил Бакунов.

имя; телефонный номер; электронный адрес; банковская информация; комментарии пользователя. И главное — адреса поездок. А «Яндекс» точно выдаст все эти данные? В октябре 2020-го, за три года до внесения сервиса такси в реестр «Организаторов распространения информации», «Яндекс» впервые раскрыл статистику по выдаче данных властям — на тот момент, компания выдавала их только по запросу. Только за первые полгода 2019-го компания получила больше 15 тысяч запросов и удовлетворила 84% из них. Заметная доля запросов касалась пользователей сервисов «Яндекс.Почта», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Такси».

IP-адрес; идентификатор устройства; его тип и модель; используемая операционная система; сведения о браузере или мобильном приложении. И сведения, которые компании предоставляет сам человек. Такие как:

По словам Ляховца, в 2019 году он «сделал запрос в ООО «Яндекс Такси» о получении информации по поездкам Голунова И.В:. «Из информации ООО «Яндекс Такси» я установил адрес проживания Голунова И. В. По информации, предоставленной сотрудниками центра оперативно-розыскной информации УВД по ЗАО Москвы по моему запросу были получены сведения о том, что Голунов И.В. часто выезжает за пределы Российской Федерации, в частности в страны ближнего зарубежья: Чехия и Латвия». В массиве предоставленных «Яндексом» данных было около ста поездок — в том числе написанный латиницей адрес рижского офиса «Медузы».

В 2018 году информация, предоставленная «Яндексом» по запросу полиции помогла раскрыть первое убийство, заказанное в Даркнете. Годом позже данные о поездках, выданные правоохранительным органам, позволили сфабриковать уголовное дело против бывшего журналиста «Медузы» Ивана Голунова , которому полицейские подбросили наркотики. О том, что преступники следили за журналистом по поездкам такси, стало известно из показаний одного из фигурантов дела, бывшего начальника отдела наркоконтроля УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца.

При этом в некоторых случаях GDPR может защищать права даже жителей неевропейских стран. Например, если компания или ее подразделение, работающее с персональными данными этих лиц, зарегистрированы в Евросоюзе.

GDPR действительно позволяет пользователям в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных. Более того, пользователь может воспользоваться своим «правом на забвение» — потребовать удалить или запретить использовать свои персональные данные.

Этот случай — не единичный. То, что в базах данных сервисов «Яндекса» хранятся как российские, так и зарубежные данные, видно и по утечке данных «Яндекс. Еды». В массиве есть адреса доставки в Ереване, Минске и Алма-Аты, а также номера телефонов с международными кодами владельцев аккаунтов с иностранными именами и фамилиями.

При этом, по словам Голунова, Ляховец отправил запрос компании в свободной форме через электронную почту на mail.ru. Глава пресс-службы «Яндекс.Такси» Владимир Исаев на это ответил, что запрос Ляховца «был сделан по всем правилам».

В российской «Политике конфиденциальности» такие права пользователей тоже упоминаются. Но действуют они только в том случае, «если это предусмотрено применимым законодательством». Возможно, такая оговорка нужна из-за экстерриториальности GDPR: регламент защищает права резидентов и граждан Евросоюза вне зависимости от того, где они находятся. То есть российские компании формально тоже обязаны предоставлять европейцам права, гарантированные GDPR.

Сейчас права пользователей, гарантированные GDPR, упоминаются в уведомлениях о конфиденциальности приложений Yango и Yandex Go. И фактически до сих пор предоставляются не только жителям европейских, но и перечисленных ниже стран.

«Яндекс» неоднократно утверждал, что в Европе компания работает в строгом соответствии с нормами Евросоюза и GDPR. Такие заявления компания делала и летом 2018-го, когда Национальный центр кибербезопасности при министерстве обороны Литвы заявил, что приложение «Яндекса» передает данные в Россию — и весной 2022 года, когда Латвия запретила работу сервиса такси на территории страны.

То есть можно попросить удалить данные — и все будет хорошо?



В теории это возможно (по крайней мере, для иностранных пользователей). Для соблюдения GDPR «Яндекс» уже проработал вопрос удаления персональных данных пользователей сервиса такси. Это видно из утечки исходных кодов компании, ставшей публичной в начале 2023 года. Неанонимизированные данные пользователей удалялись с помощью takeout - внутреннего сервиса «Яндекса». В одном из документов компании утверждалось, что она готова была удалить персональные данные, «если нет необходимости хранить [их] вечно». В другом говорилось, что «Яндекс» не удаляет некоторые данные, связанные с платежами. Например, отказать в удалении данных должны были пользователю с непогашенным долгом и человеку, уличенному в мошенничестве.