Фаррар рассказал, что китайские ученые впервые указали на опасность нового вируса уже в конце 2019 года. 14 января 2020 было опубликовано внутреннее сообщение китайского чиновника о том, что коронавирус может передаваться от человека к человеку. Через два дня после этого нидерландский профессор Тис Куйкен отправил в The Lancet подтверждающее это исследование, однако редакторы The Lancet не стали его публиковать.

Кроме того, журнал не сообщил о том, что вирус могут распространять бессимптомные носители, рассказал Фаррар.

Исследователь считает, что редакция поступила так из-за давления властей Китая, которые не хотели распространять информацию о коронавирусе. Статья в итоге была опубликована через неделю после прохождения рецензирования, но, по мнению Фаррара, это можно было сделать быстрее. «Если появилось новое заразное заболевание, которое может бессимптомно распространяться между людьми, миру необходимо немедленно узнать об этом. Скорость — это, возможно, самое важное во время эпидемий»,— заявил он.

Если бы The Lancet действовал быстрее, это могло бы сохранить миллионы жизней, пишет The Daily Mail, ссылаясь на результаты исследования, проведенного Саутгемптонским университетом в Англии. Оно показало, что если бы власти Китая ввели локдаун в Ухане на неделю раньше, это бы предотвратило распространение вируса и снизило число случаев заболевания на две трети.

Коронавирус, вызывающий болезнь COVID-19, начал распространяться по Китаю, а затем по всему миру в конце 2019 года. Изначально считалось, что первые случаи заражения выявили в декабре 2019 года, однако позже газета The South China Morning Post сообщила, что первый случай вируса у человека зафиксировали 17 ноября 2019 года у 55-летнего жителя провинции Хубэй. По данным The Wall Street Journal, еще до первых сообщений о новом вирусе в ноябре 2019 года трое ученых из китайского Института вирусологии в Ухане заболели и были госпитализированы с симптомами, похожими на COVID-19.