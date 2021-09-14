Британские политики уже начали выражать свои соболезнования.
"С прискорбием узнал о потере премьер-министра. Мои соболезнования ему и его семье", — написал в "Твиттере" сэр Кир Стармер, лидер оппозиционной Лейбористской партии.
Председатель консервативной партии Аманда Миллин также выразила соболезнования.
Джонсон-Вал, урожденная Фосетт, была дочерью сэра Джеймса Фосетта. Известный юрист, он возглавлял Европейскую комиссия по правам человека в 1972-1981 годах.
Она познакомилась со Стенли Джонсоном в Оксфордском университете.
Они поженились в 1963 году. В их браке родилось четверо детей, включая Бориса Джонсона, двоих его братьев — консерватиного политика Джозефа и предпринимателя Лео — и сестру Рейчел, журналистку.
Пара развелась в 1979 году. В 1988 году Шарлотта Джонсон вышла замуж за американского историка Николаса Вала, специалиста по новейшей истории Франции, и переехала в Нью-Йорк.
Она вернулась в Лондон после его смерти в 1996 году.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Экономист Swedbank: "временный" рост цен может растянуться на 1-1,5 года (4)
Рост экономики во всем мире более интенсивный, чем...
Реформа налога на недвижимость в Литве: какое бремя ждет жителей разных районов столицы (21)
Минфин Литвы обсуждает разные варианты изменения...
Профессор: никто из министров не в восторге от "паспорта возможностей" (2)
13 сентября в Литве в силу вступили ограничения для...
Министр: средняя пенсия в Литве в следующем году могла бы увеличиться на 50 евро (30)
Министр социальной защиты и труда Литвы Моника...
Коронавирус не жалеет молодых: в числе скончавшихся и мужчина младше 30 лет (35)
Еще только середина сентября, а коронавирус в Литве...