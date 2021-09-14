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Би-би-си отправила запрос пресс-секретарю премьер-министра, но пока не получила ответа.
Borisas Johnsonas
Borisas Johnsonas
© AFP / Scanpix

Британские политики уже начали выражать свои соболезнования.

"С прискорбием узнал о потере премьер-министра. Мои соболезнования ему и его семье", — написал в "Твиттере" сэр Кир Стармер, лидер оппозиционной Лейбористской партии.

Председатель консервативной партии Аманда Миллин также выразила соболезнования.

Джонсон-Вал, урожденная Фосетт, была дочерью сэра Джеймса Фосетта. Известный юрист, он возглавлял Европейскую комиссия по правам человека в 1972-1981 годах.

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Она познакомилась со Стенли Джонсоном в Оксфордском университете.

Они поженились в 1963 году. В их браке родилось четверо детей, включая Бориса Джонсона, двоих его братьев — консерватиного политика Джозефа и предпринимателя Лео — и сестру Рейчел, журналистку.

Пара развелась в 1979 году. В 1988 году Шарлотта Джонсон вышла замуж за американского историка Николаса Вала, специалиста по новейшей истории Франции, и переехала в Нью-Йорк.

Она вернулась в Лондон после его смерти в 1996 году.

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bbcrussian.com
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