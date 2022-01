Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с масштабными уличными протестами подписал указы о введении на две недели чрезвычайного положения (ЧП) в Алма-Ате и в Мангистауской области на юго-западе республики. Об этом во вторник, 4 января, сообщила пресс-служба администрации казахстанского лидера.

Режим ЧП будет действовать с 01.30 5 января по местному времени (22.30 мск 4 января) до полуночи 19 января, говорится в сообщении. Власти Казахстана объясняют такое решение необходимостью "обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан".

Spider-man? (Should be better quality of video) pic.twitter.com/ASQETFUrhC — Liveuamap (@Liveuamap) January 4, 2022

Ограничен въезд и выезд из зоны действия ЧП

Таким образом, в Алма-Ате и в Мангистауской области на время действия режима ЧП среди прочего усиливается охрана общественного порядка и стратегических объектов, ограничивается свобода передвижения, а также въезд и выезд из зоны ЧП, вводятся проверка документов и личные досмотры, запрещаются мирные собрания и массовые мероприятия, а также ограничивается связь, следует из законодательства Казахстана. Кроме того, в Алма-Ате и Мангистауской области введен комендантский час с 23.00 до 07.00.

В Алма-Ате сожжен полицейский автомобиль

Между тем в Алма-Ате полицейские применяли в отношении демонстрантов светошумовые гранаты и слезоточивый газ, выдавливая митингующих с площади Республики в восточной части города, указывает информагентство КазТАГ. По его данным, в ходе столкновений был сожжен как минимум один полицейский автомобиль.

Situation in Almaty is spinning out of control. pic.twitter.com/JdDRpQDrjZ — Status-6 (@Archer83Able) January 4, 2022

Президент Токаев призвал сограждан к благоразумию

Несколькими часами ранее Токаев выступил с видеообращением к участникам протестов против повышения цен на газ. Он призвал соотечественников проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. "Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет, но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог", - подчеркнул глава государства.

Токаев отметил, что все законные требования демонстрантов будут учтены. Отдельно он обратился к молодежи, призвав молодых людей "не портить свой жизненный путь и не отравлять жизнь близким".

Протесты в Казахстане против повышения цен на газ

Протесты против повышения в два раз цен на газ начались в западном Казахстане 2 января. Как сообщили протестующие агентству КазТАГ, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге (0,24 евро - Ред.).

Во вторник в различных городах Казахстана акции протеста привели к столкновениям протестующих с сотрудниками силовых структур. В частности, СМИ сообщили о стычках в Таразе, Актау и других населенных пунктах. В Алма-Ате несколько тысяч человек прорвали полицейское оцепление в центре города. В столице страны Нур-Султане задержаны несколько сотен человек.

Днем 4 января в Актау приехали представители правительства. После совещания в здании регионального правительства было принято решение понизить цены на газ до 50 тенге. Но это не остановило протестующих.

Cars burning in Almaty, Kazakhstan tonight after protests against gas prices have escalated. pic.twitter.com/9s4MrDe7SH — Kyle Glen (@KyleJGlen) January 4, 2022

Президент Казахстана Токаев принял отставку правительства

Временно исполнять обязанности главы правительства Казахстана будет первый вице-премьер Алихан Смаилов. В стране несколько дней не утихают протесты из-за роста цен на сжиженный газ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду, 5 января, принял отставку правительства под руководством Аскара Мамина на фоне массовых протестов в стране. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Временно исполняющим обязанности главы правительства назначен Алихан Смаилов - первый заместитель премьер-министра республики, говорится в документе. Действующие члены правительства продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабмина.

Государственным секретарем республики назначен Ерлан Карин, ранее занимавший пост помощника президента.

Госрегулирование цен на газ, бензин и дизельное топливо

Токаев в ходе совещания поручил антимонопольному органу ввести государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо на 180 дней. Кроме того, глава государства распорядился ввести ценовое регулирование по "социально значимым продовольственным товарам".