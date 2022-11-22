Массовые протесты в Иране: две известные актрисы арестованы, в курдские районы направлены военные

Как сообщает иранское государственное информагентство Ирна, Хенгаме Газиани и Катайон Риахи — обе обладательницы многочисленных наград — были обвинены в сговоре и антиправительственных действиях.

Женщин задержали в воскресенье. Перед арестом Хенгаме Газиани написала в "Твиттере": "Что бы ни случилось, знайте, что, как всегда, я буду на стороне народа Ирана. Возможно, это мой последний пост".

Газиани и Риахи — в числе известных иранских общественных деятелей, выразивших поддержку протестующим против клерикального истеблишмента страны.

Капитан сборной Ирана по футболу на чемпионате мира в Катаре Эхсан Хайсафи заявил в воскресенье: "Приходится признать, что обстановка у нас в стране скверная и люди несчастны".

Глава Федерации бокса Ирана Хоссейн Соори сказал, что не вернется домой с турнира в Испании из-за жестокого подавления протестов у него на родине.

А на проходящем в Катаре чемпионате мира по футболу иранские фанаты освистали гимн своей страны перед началом матча Ирана с Англией. Команда Ирана при этом стояла на поле с непроницаемыми лицами, отказавшись этот гимн петь — что посчитали явным знаком поддержки протестов в родной стране.

В прошедшие выходные, как сообщается, власти Ирана направили военных для подавления протестов в районах проживания курдов на северо-западе страны — они считаются эпицентром все разгорающихся демонстраций.

Подавление курдов



Протесты в Иране вспыхнули в сентябре после смерти 22-летней иранской курдки Махсы Амини, которую исламская "полиция нравов" задержала за показавшееся им слишком вольным ношение хиджаба.

Очевидцы ее ареста рассказывали, что полицейские наносили ей удары дубинкой и били головой об автомобиль. Через два дня девушку доставили в больницу в состоянии комы с травмой головы, после чего она скончалась.

Полиция отрицает, что с ней плохо обращались, заявив, что Амини умерла от сердечного приступа.

В понедельник иранские власти усилили действия по подавлению в районах проживания курдов.

Интернет-пользователи распространяют ролики с бронетехникой и значительным количеством сил безопасности в северо-западном городе Махабад. Пользователи также поделились видео ночных отключений электроэнергии и стрельбы в городе.

Иранская правозащитная организация Hengaw, базирующаяся в Норвегии, сообщает, что в Махабад вертолетами доставляют военных Корпуса стражей исламской революции.

Власти Ирана в своем заявлении, сделанном через государственные СМИ подтвердили "укрепление" позиций сил безопасности в курдских районах на северо-западе, объяснив это борьбой с "террористическими сепаратистскими группировками".

Полуофициальное информационное агентство ISNA опубликовало короткое видео, содержащее, как сообщается, снимки с дрона вооруженных бунтовщиков в Махабаде.

"Безопасность людей — наша красная линия. И наша обязанность решительно бороться с террористами", — говорится в заявлении властей.

Они продолжают утверждать, что Амини умерла из-за слабого здоровья, а протесты, разгоревшиеся после этого, устроены некими "врагами из-за рубежа".

В районе города Махабад проживают в основном сунниты (у власти в Иране находятся шииты). Видный оппозиционный суннитский религиозный деятель Молави Абдолхамид призвал силы безопасности воздержаться от стрельбы по демонстрантам.

"Тревожные новости приходят из курдских районов, особенно из Махабада… Жесткие подавления и разгоны демонстраций приведут лишь к росту недовольства", — написал Абдолхамид в "Твиттере".

Правозащитники сообщают, что как минимум четыре демонстранта были убиты на курдских территориях в воскресенье.

Смертная казнь за протест



По данным правозащитников, с начала протестов в сентябре силы безопасности убили около 400 демонстрантов и больше 16 тысяч человек были арестованы.

Пятерых демонстрантов иранские власти приговорили к смертной казни по обвинению во "вражде против Аллаха".

Революционные суды в Тегеране заявили, что один из неназванных "бунтовщиков" сбил на своей машине полицейского, у второго были при себе нож и пистолет, а третий перекрыл движение и устроил "террор".

Еще один протестующий осужден за нападение с ножом.

Правозащитники возмущены смертными приговорами, считая их результатом несправедливых судебных процессов.

"Протестующие на этапе допроса не имеют доступа к адвокатам, их подвергают физическим и психическим пыткам, чтобы они оговаривали себя, и выносят приговоры на основании выбитых признаний", — заявил Махмуд Амири-Могхаддам, директор иранской правозащитной группы Hengaw.