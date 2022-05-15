Массовое убийство в штате Нью-Йорк: что известно

Подозреваемый вошел в оживленный супермаркет в субботу днем и открыл огонь. По словам полицейских, он использовал камеру для онлайн-трансляции нападения.
"Мы расследуем этот инцидент как преступление на почве ненависти и как случай насильственного экстремизма на расовой почве", - заявил на пресс-конференции представитель ФБР в Буффало Стивен Белонгиа.
Предполагается, что подозреваемый ехал несколько часов, чтобы добраться до района города, населенного преимущественно темнокожими. По словам комиссара полиции Буффало Джозефа Грамальи, большинство жертв - афроамериканцы.
Еще три человека - все работники супермаркета - получили ранения.
Отставной полицейский, работавший охранником в супермаркете, пытался застрелить нападавшего, но был убит.
Полиция сообщила, что стрелок был вооружен мощной винтовкой, на нем был бронежилет и шлем. После прибытия к месту происшествия дополнительных нарядов полиции он попытался вступить с ними в противостояние, но потом сложил оружие, был задержан и заключен под стражу.
Суд назначил ему судебно-медицинскую экспертизу. Ожидается, что через несколько дней стрелок предстанет перед судом по обвинению в убийстве первой степени. Ему грозит пожизненное заключение без права на досрочное освобождение (в штате Нью-Йорк смертная казнь отменена).
В беседе с Си-би-эс источник в полиции рассказал, что во время нападения мужчина выкрикивал оскорбления на расовой почве.
"Это худший кошмар, с которым может столкнуться любое сообщество, мы сейчас страдаем, мы негодуем", - заявил журналистам мэр Буффало Байрон Браун.
"Мы не можем позволить этому негодяю разделить нашу общину или нашу страну", - добавил он.
Описывая последствия нападения, один полицейский рассказал местному изданию Buffalo News: "Это похоже на фильм ужасов, но все по-настоящему. Это как Армагеддон".
Губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул назвала случившееся "презренным актом насилия".
О происшествии в Буффало доложено президенту США Джо Байдену. "Президент и первая леди молятся за тех, кто погиб, и за их близких", - говорится в заявлении Белого дома.
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