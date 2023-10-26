Массовая стрельба в штате Мэн: сообщается о 22 погибших, преступник пока не пойман

Согласно данным полиции, нападавший все еще не обезврежен. Полиция предостерегает, что преступник вооружен и крайне опасен.

Полиции удалось установить личность подозреваемого - сообщается, что его зовут Роберт Кард, ему 40 лет.

Член городского совета Роберт Маккарти сообщил телеканалу CNN, что власти подтвердили гибель 22 человек, а также «много, много раненых».

По сообщению полиции, вызовы поступили из двух мест – ресторана Schemengees и боулинг-холла Sparetime Recreation. Расстояние между ними составляет 6,5 км, это порядка 10 минут езды на машине.

Жителям второго по величине города штата рекомендовано укрыться в безопасных местах.

Сообщается, что пока ведутся поиски преступника, в городе введен полный локдаун.

Полиция распространила фото подозреваемого. По информации полицейских, инциденты имели место «в различных местах».

Также имеются многочисленные, но пока не подтвержденные сообщения, что по меньшей мере 50 человек были ранены.