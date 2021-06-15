По словам прокурора Памелы Табардел, жертвами незаконного сбора данных стали около 400 сотрудников магазинов IKEA во Франции в 2009-2012 годах. "Речь идет о защите нашей частной жизни от угрозы массовой слежки," - заявила она в марте, когда процесс начался.

Обвинение требовало штрафа в два миллиона евро для компании и реального срока в один год для ее бывшего главы.

Cуд пришел к выводу, что IKEA пользовалась услугами частной компании Eirpace, которая в свою очередь получала личные данные от сотрудников полиции. IKEA France интересовала информация о стиле жизни сотрудников и их прошлых нарушениях закона. Однако некоторые менеджеры пользовались для получения информации и личными связями в полиции.

Впервые это выяснилось в 2012 году, когда сотрудник компании "слил" переписку между IKEA France и Eirpace в редакцию сатирической газеты Le Canard Enchaîné.

После разразившегося скандала на IKEA France пожаловались сразу два профсоюза. Компания была вынуждена уволить четырех менеджеров, ввести новые внутренние правила и признать, что нарушила этические стандарты. В 2013 году генеральный и финансовый директор компании были задержаны полицией в Версале, а в офисах были проведены обыски.

Обвиняемыми в судебном процессе выступили не только IKEA France как корпорация, но и 15 ее нынешних и бывших менеджеров и глав магазинов. Также перед судом предстали четверо полицейских, обвиняемых в незаконной передаче личных данных.

Как следили за сотрудниками

Судебное дело касалось периода с 2009 по 2012 годы. В это время слежка затронула около 400 работников, но обвинение считает, что сбор данных сотрудников IKEA France начался почти на десять лет раньше. По информации агентства Франс пресс, услуги детективного агентства Eirpace за три года могли обойтись компании примерно в 600 тыс. евро.

Взаимодействовал с частными сыщиками глава отдела управления рисками Жан-Франсуа Пари. Именно он подписал многие письма, которые в 2012 году были "слиты" в СМИ.

В одном из писем Пари просит узнать о мужчине, который "был идеальным сотрудником, но внезапно стал посещать протесты". Он опасается, что мужчина может представлять опасность, "связанную с экологическим терроризмом".

О механизме сбора данных также подробно писала газета Le Monde на примере магазина IKEA в Авиньоне. Директор этого магазина Патрик Соави в суде рассказал, как получал личную информацию от родственника-полицейского. "Я понимаю, что я был очень наивен и перестарался, но нас просили выполнить эти проверки, а когда я стал частью системы, стало уже поздно," - сказал он.

Соави попросил своего кузена-полицейского Алена Страбони "посмотреть" на 49 соискателей работы в IKEA. После поиска в полицейской базе данных оказалось, что за тремя из них числятся мелкие нарушения. Позже Соави попросил проверить еще 68 кандидатов, и ему рекомендовали отсеять пять человек.

Несколько топ-менеджеров IKEA France обвиняются по статьям о нелегальном сборе и получении личных данных и нарушении конфиденциальности. Максимальное наказание по этим статьям - 10 лет заключения.