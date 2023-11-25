Массированная атака РФ на Украину: в Киеве пять пострадавших

Российские войска в ночь на 25 ноября нанесли массированный удар по Украине беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) типа Shahed, сообщило утром командование Воздушных сил ВСУ. "Враг выпустил по Украине рекордное количество ударных БПЛА! Основное направление удара - Киев!", - написал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram.
По данным украинского командования, для атаки было использовано около 75 ударных БПЛА типа Shahed-131/136, при этом 71 дрон был уничтожен противовоздушной обороной.
Воздушные силы не уточнили, сколько беспилотников удалось сбить над Киевом. По информации городских властей, силами и средствами ПВО было поражено более 60 воздушных целей.
Киевская городская военная администрация и мэр города Виталий Кличко назвали этот налет дронов самым массированным с начала полномасштабного вторжения России. Воздушная тревога продолжалась около шести часов, заявил Кличко.
Пять человек пострадали в Киеве
По данным мэрии, в результате российской атаки на столицу пострадали 5 человек, среди них 11-летний ребенок. Все они получили медицинскую помощь на местах или в травмпункте, без дальнейшей госпитализации.
В Соломенском районе в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание в помещении детсада, в соседних домах повреждены окна, написал Кличко в Telegram. В жилой пятиэтажке из-за разрушения на втором этаже оказались заблокированным две женщины, их эвакуировали.
В Днепровском районе Киева небольшой обломок БПЛА упал на лестничную клетку верхнего этажа многоэтажного жилого дома, возгорания и пострадавших не было, сообщил мэр. В Голосеевском районе, по его данным, один обломок упал на четырехэтажный жилой дом, никто не пострадал.
В столице обесточены почти 200 зданий
После ночного обстрела в Киеве была обесточена воздушная линия, сообщило министерство энергетики Украины. В результате без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центре города. В настоящее время продолжаются восстановительные работы.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "сознательным террором" атаку российских БПЛА на Киев в годовщину Голодомора. "Более 70 "шахедов" в ночь на день памяти жертв Голодомора-геноцида. Сознательный террор. Как раз в это время. Руководство России гордится тем, что может убивать", - написал он в Telegram.
Российская сторона не комментировала сообщения об атаке дронов на Киев и другие украинские регионы.