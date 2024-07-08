Массированная атака на Украину: в Киеве под удар попала крупнейшая детская больница

В больнице погибли два взрослых человека, в том числе врач, заявил мэр Виталий Кличко. Семеро из 16 пострадавших — дети.

Директор „Охматдета“ Владимир Жовнир сказал „Украинской правде“, что был „прилет“ в один из корпусов больницы, а украинские СМИ показали фотографии детей и их матерей со следами крови в коридоре больницы.

Зеленский опубликовал фото — здание находящейся в Киеве национальной детской специализированной больницы „Охматдет“ (охрана материнства и детства). Это самая большая детская клиника в Украине.

Российские военные снова массированно атаковали ракетами Украину, заявил утром президент Владимир Зеленский: „Различные города: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет разных типов. Повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница“.

„Охматдет“ — ведущая и крупнейшая детская больница в Украине, специализирующаяся, в частности, на лечении онкозаболеваний и сложных врожденных патологий. Многие операции проводились здесь впервые в стране.

От удара пострадал корпус, где находились дети на диализе, уточнил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. На опубликованных фото прибывшие на место жители Киева разгребали завалы, а дети с онкологическими заболеваниями после химиотерапии сидели под капельницами прямо на улице.

„Под завалами люди, точное количество раненых и погибших пока неизвестно. Сейчас все помогают разбирать завалы: врачи, обычные люди“, — описывал ситуацию Зеленский.

Днем в Киеве снова объявили воздушную тревогу. В Днепровском районе при повторном ударе в результате падения обломков произошло частичное разрушение здания медицинского центра, сообщила спасательная служба. „Предварительно, четверо погибших, еще трое травмированы“, — заявил глава городской военной администрации Сергей Попко.

В Шевченковском районе было попадание в жилой дом, обрушился один подъезд, рассказывал Кличко. По данным спасателей, в этом же районе также был большой пожар и погибли пять человек.

СМИ публиковали фото, на которых поднимаются огромные столбы дыма после взрывов. Их видно почти из каждого района столицы, писал УНИАН. Спасательные работы проводились в восьми районах Киева.

Всего в результате ракетного удара по Киеву по состоянию на 15:30 погибли 20 человек, еще 61 человек пострадал, сообщают прокуратура и МВД Украины.

Кличко пишет уже о семи погибших в результате падения обломков на медицинский центр в Днепровском районе и о семи погибших в бизнес-центре в Соломенском районе.

Жертвы есть не только в Киеве.

В Днепропетровской области 10 погибших и 42 раненых в городе Кривой Рог, еще один погибший и 12 пострадавших — в самом Днепре, следует из заявлений властей.

В числе целей атаки на Украину снова стала энергетика. В результате удара по Киеву полностью разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции, сообщает компания ДТЭК.

Минобороны России днем подтвердило массированный ракетный удар по Украине, утверждая при этом, что целью были „объекты военной промышленности Украины“ и „авиационные базы ВСУ“.