Массированная атака на Украину: в Киеве под удар попала крупнейшая детская больница

Российские военные снова массированно атаковали ракетами Украину, заявил утром президент Владимир Зеленский: „Различные города: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет разных типов. Повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница“.
Зеленский опубликовал фото — здание находящейся в Киеве национальной детской специализированной больницы „Охматдет“ (охрана материнства и детства). Это самая большая детская клиника в Украине.
Директор „Охматдета“ Владимир Жовнир сказал „Украинской правде“, что был „прилет“ в один из корпусов больницы, а украинские СМИ показали фотографии детей и их матерей со следами крови в коридоре больницы.
В больнице погибли два взрослых человека, в том числе врач, заявил мэр Виталий Кличко. Семеро из 16 пострадавших — дети.
Среди погибших — 30-летняя нефролог Светлана Лукьянчук из Львова, сообщил львовский мэр Андрей Садовой.
„Под завалами люди, точное количество раненых и погибших пока неизвестно. Сейчас все помогают разбирать завалы: врачи, обычные люди“, — описывал ситуацию Зеленский.
От удара пострадал корпус, где находились дети на диализе, уточнил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. На опубликованных фото прибывшие на место жители Киева разгребали завалы, а дети с онкологическими заболеваниями после химиотерапии сидели под капельницами прямо на улице.
„Охматдет“ — ведущая и крупнейшая детская больница в Украине, специализирующаяся, в частности, на лечении онкозаболеваний и сложных врожденных патологий. Многие операции проводились здесь впервые в стране.
Всего в результате ракетного удара по Киеву по состоянию на 15:30 погибли 20 человек, еще 61 человек пострадал, сообщают прокуратура и МВД Украины.
СМИ публиковали фото, на которых поднимаются огромные столбы дыма после взрывов. Их видно почти из каждого района столицы, писал УНИАН. Спасательные работы проводились в восьми районах Киева.
В Шевченковском районе было попадание в жилой дом, обрушился один подъезд, рассказывал Кличко. По данным спасателей, в этом же районе также был большой пожар и погибли пять человек.
Днем в Киеве снова объявили воздушную тревогу. В Днепровском районе при повторном ударе в результате падения обломков произошло частичное разрушение здания медицинского центра, сообщила спасательная служба. „Предварительно, четверо погибших, еще трое травмированы“, — заявил глава городской военной администрации Сергей Попко.
Кличко пишет уже о семи погибших в результате падения обломков на медицинский центр в Днепровском районе и о семи погибших в бизнес-центре в Соломенском районе.
Жертвы есть не только в Киеве.
В Днепропетровской области 10 погибших и 42 раненых в городе Кривой Рог, еще один погибший и 12 пострадавших — в самом Днепре, следует из заявлений властей.
В числе целей атаки на Украину снова стала энергетика. В результате удара по Киеву полностью разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции, сообщает компания ДТЭК.
Минобороны России днем подтвердило массированный ракетный удар по Украине, утверждая при этом, что целью были „объекты военной промышленности Украины“ и „авиационные базы ВСУ“.
Российское военное военное ведомство также утверждает, что заявления Украины о намеренном ракетном ударе по гражданским объектам не соответствуют действительности. По версии российского Минобороны, разрушения в Киеве произошли „вследствие падения украинской ракеты ПВО“.
Украинская сторона не комментировала это заявление, но СБУ при этом утверждает, что Россия ударила по „Охматдету“ ракетой Х-101, которую запускают с самолетов дальней авиации. Спецслужба сообщила, что обнаружены обломки корпуса задней части ракеты с серийным номером и часть руля ракеты.
Воздушные силы ВСУ заявили, что около 10:00 был нанесен массированный удар 38 ракетами, в том числе одним „Кинжалом“, „Цирконом“, 13 крылатыми Х-101 и 14 крылатыми „Калибр“, сбить удалось 30 ракет (в том числе „Кинжал“ и 11 Х-101).
Ночью на всей территории Украины дважды объявляли воздушную тревогу из-за ракет, запущенных самолетами дальней авиации, после чего утренние удары привели к большим жертвам и разрушениям.
Во вторник в США начнется ежегодный саммит НАТО. Минобороны России связало с саммитом сообщения о последствиях своего массированного удара, в результате которого пострадала крупнейшая в Украине детская больница.
„Украина сейчас инициирует созыв чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН в связи с российским ударом по гражданской инфраструктуре, включая детскую больницу“, — сказал Зеленский, который находится с визитом в Польше (цитата по „РБК-Украина“).
„Россия продолжает безжалостно наносить удары по мирным жителям Украины. Сегодня в результате воздушных атак погибли и были ранены десятки людей, разрушена крупнейшая детская больница Киева, — заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. — Украине срочно нужны системы ПВО. Все виновные в военных преступлениях России будут привлечены к ответу“.