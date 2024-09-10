Масштабная атака на российские регионы. В Подмосковье дроны попали в две многоэтажки, погибла женщина

Одной из самых масштабных украинских атак в ночь на 10 сентября подверглась Брянская область, где за минувшую ночь, по данным Минобороны РФ, были сбиты 72 беспилотника. Также, как сообщает ведомство, 20 дронов были сбиты над территорией Московской области, 14 — над Курской областью, 13 — над Тульской, восемь — над территорией Белгородской области, семь — над территорией Калужской области. Также несколько дронов были сбиты над Воронежской областью, Липецкой и Орловской.