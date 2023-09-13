Маск заявил, что не включил Starlink для ВСУ в Крыму из-за санкций США

По словам бизнесмена, Украина не запрашивала доступ к Крыму предварительно: запрос поступил буквально "посреди ночи". Маск подчеркнул, что SpaceX не имеет права работать в Крыму, поскольку на аннексированный Россией полуостров распространяются санкции США.

"Если бы поступило прямое указание включить систему от президента США, я бы это сделал, но такого указания не поступало", - пояснил он.

Ранее Маск опроверг публикацию американской телекомпании CNN о том, что SpaceX специально отключила Starlink в Крыму, чтобы не дать Украине атаковать российский флот в Севастополе в прошлом году. Сведения об этом CNN взяла из свежей биографии Маска. После опровержения издательство сообщило, что в будущих тиражах оно уберет неверную информацию.