Медведев, чья риторика стала очень резкой и грубой во время войны, накануне вечером создал тред предсказаний: нефть по 150 долларов, газ за 5 тысяч долларов за кубометр, распад Евросоюза, гражданская война в США и т.д.

Еще одна фантазия заключалась в том, что Польша и Венгрия оккупируют западные области "бывшей Украины".

А Маску Медведев предрек победу на выборах. Неизвестно, понравилось ли это предсказание самому бизнесмену, но он откликнулся и назвал тред Медведева "эпичным".

После чего раскритиковал написанное бывшим президентом России: "Это, безусловно, самые абсурдные прогнозы, которые я когда-либо слышал, демонстрирующие поразительное отсутствие осведомленности о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики".