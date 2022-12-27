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Один из богатейших людей мира Илон Маск в очередной раз проявил интерес к российскому сегменту "Твиттера", который приобрел в этом году, и прокомментировал "футуристический" прогноз зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева на 2023 год.
Elonas Muskas
Elonas Muskas
© Reuters / Scanpix

Медведев, чья риторика стала очень резкой и грубой во время войны, накануне вечером создал тред предсказаний: нефть по 150 долларов, газ за 5 тысяч долларов за кубометр, распад Евросоюза, гражданская война в США и т.д.

Dmitrijus Medvedevas
Dmitrijus Medvedevas
© Reuters / Scanpix
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Еще одна фантазия заключалась в том, что Польша и Венгрия оккупируют западные области "бывшей Украины".

А Маску Медведев предрек победу на выборах. Неизвестно, понравилось ли это предсказание самому бизнесмену, но он откликнулся и назвал тред Медведева "эпичным".

После чего раскритиковал написанное бывшим президентом России: "Это, безусловно, самые абсурдные прогнозы, которые я когда-либо слышал, демонстрирующие поразительное отсутствие осведомленности о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики".

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