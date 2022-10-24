Маск не отключит Starlink в Украине, даже если США не поможет с финансированием

Илон Маск и компания SpaceX не прекратят поддержку Starlink в Украине, даже если услуги спутникового интернета и связи не оплатит Министерство обороны США. Такое обещание миллиардер дал министру цифровой трансформации Михаилу Федорову.

Этой информацией Маск поделился в Twitter. Основатель SpaceX написал ответ на пост СМИ о потенциальном финансировании Starlink в Украине Евросоюзом: "Еще до того, как Министерство обороны дало ответ, я сказал Михаилу Федорову, что SpaceX не отключит Starlink, даже если Министерство обороны откажется предоставить финансирование".

Министр цифровой трансформации подтвердил заявление миллиардера: "Спасибо, Илон Маск. Перед всеми разговорами о финансировании вы подтвердили мне, что в любом случае обеспечите работу Starlink в Украине. Это было критически важно для Украины. Мы благодарны вам!". Маск написал на это короткое: "Всегда пожалуйста".