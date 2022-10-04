При этом Маск предложил собственный "мирный план", который, по его мнению, мог бы помочь закончить войну. Он состоит из четырех пунктов:

повторное проведение выборов в аннексированных регионах под наблюдением ООН (Россия уходит, если такой будет воля людей);

Крым формально становится частью России (Маск считает, что "так было с 1783 года до "ошибки Хрущева");

обеспечиваются поставки воды в Крым;

Украина остается нейтральным государством.



Маск признает, что "в конечном счете очень вероятно, что результат будет именно таким — вопрос только в том, сколько людей погибнет до этого".

При этом бизнесмен разместил под своими "предложениями" форму для голосования и варианты: "да" и "нет".

Ukraine-Russia Peace:

- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people. - Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake). - Water supply to Crimea assured. - Ukraine remains neutral.

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022



В еще одном твите Маск добавляет: "Также стоит отметить, что возможным, хотя и маловероятным исходом этого конфликта является ядерная война".

Вскоре после этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовал в "Твиттере" собственный план окончания войны, который также сопровожден формой для голосования.

План, который Подоляк называет "лучшим предложением" состоит из трех пунктов и выглядит так: Украина освобождает свои территории, включая аннексированный Крым; Россия "проходит демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию и больше не может угрожать другим"; военные преступники подвергаются международному трибуналу.

Власти Украины неоднократно говорили, что после попытки формальной аннексии украинских территорий они не будут вести переговоров с нынешним президентом России Владимиром Путиным. Киев и его западные союзники также подчеркивали, что никаких компромиссов в отношении территориальной целостности Украины быть не может.

Во время войны Маск оказывал поддержку властям Украины, в частности, предоставлял им системы спутниковой связи Starlink, которые, как писали западные журналисты, сыграли важную роль в условиях боевых действий, когда не работали другие средства коммуникации.