24 июля 2023 г. 15:03

Маск начал ребрендинг Twitter и убрал птичку из логотипа. Теперь там буква X

 
bbcrussian.com
"Twitter"
"Twitter"
ФОТО: Scanpix

Миллиардер Илон Маск, который ранее пообещал "распрощаться с брендом Twitter и убрать всех птичек", заменил логотип соцсети на белую букву Х на черном фоне.

У твиттера также появилось новое доменное имя - x.com.

Рано утром в воскресенье Маск написал: "Если сегодня вечером будет предложен достаточно хороший логотип X, то завтра мы сделаем его доступным по всему миру".

Маск опубликовал изображение мерцающей буквы X, а позже в аудиочате Twitter Spaces на вопрос, изменится ли логотип Twitter, ответил "Да", добавив, что "это нужно было сделать уже давно".


После покупки Маском Twitter в октябре прошлого года компания сменила свое название на X Corp.

Комментариев от Twitter пока не последовало.

На сайте Twitter говорится, что логотип компании, изображающий синюю птицу, является ее самым узнаваемым активом: "Именно поэтому мы так бережно относимся к нему".

В апреле птичку ненадолго заменили на собаку Сиба Ину – символ криптовалюты Dogecoin, что вызвало резкий рост стоимости этой криптовалюты, хотя и ненадолго.

В начале лета Маск объявил, что Twitter будет ограничивать количество твитов в день, которые могут читать обладатели разных учетных записей (платных и бесплатных). Это вызвало шквал критики со стороны как пользователей, так и специалистов по маркетингу, и позволило прямому конкуренту Twitter – сервису Threads, запущенному компанией Марка Цукерберга Meta, - за пять дней набрать 100 млн новых подписчиков.

А в минувший вторник против Twitter подали иск, в котором утверждается, что компания должна выплатить бывшим сотрудникам не менее полумиллиарда долларов в качестве выходного пособия. После приобретения компании Маском она уволила более половины сотрудников в целях сокращения расходов.

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bbcrussian.com
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