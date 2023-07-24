Маск начал ребрендинг Twitter и убрал птичку из логотипа. Теперь там буква X

У твиттера также появилось новое доменное имя - x.com.

Рано утром в воскресенье Маск написал: "Если сегодня вечером будет предложен достаточно хороший логотип X, то завтра мы сделаем его доступным по всему миру".

Маск опубликовал изображение мерцающей буквы X, а позже в аудиочате Twitter Spaces на вопрос, изменится ли логотип Twitter, ответил "Да", добавив, что "это нужно было сделать уже давно".



После покупки Маском Twitter в октябре прошлого года компания сменила свое название на X Corp.

Комментариев от Twitter пока не последовало.

На сайте Twitter говорится, что логотип компании, изображающий синюю птицу, является ее самым узнаваемым активом: "Именно поэтому мы так бережно относимся к нему".

В апреле птичку ненадолго заменили на собаку Сиба Ину – символ криптовалюты Dogecoin, что вызвало резкий рост стоимости этой криптовалюты, хотя и ненадолго.