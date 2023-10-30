Марсоход Curiosity нашел новые свидетельства того, что на Марсе были реки

По мнению авторов статьи, это говорит о том, что на Марсе могут быть еще неоткрытые речные отложения и что гораздо бóльшая часть марсианских осадочных пород сформировалась в то время, когда планета была пригодна для жизни. Это значит, что на Марсе могло быть значительно больше рек, чем считалось до сих пор, а значит, на существенно бóльшей части планеты могли существовать условия для жизни.