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В понедельник в работе сервисов компании Facebook - одноименной социальной сети, а также соцсети Instagram и мессенджеров WhatsApp и Facebook Messenger - произошел сбой, в результате которого они оказались недоступны для десятков миллионов пользователей по всему миру.
Facebook
Facebook
© Scanpix

Сервис Downdetector, который отслеживает неполадки в работе крупных интернет-ресурсов, получил более 10,5 млн жалоб на недоступность соцсетей. Проблемы с доступом к сайтам и приложениям наблюдались, в частности, в США, Великобритании и России, а также в странах ЕС.

Downdetector назвал нынешний сбой крупнейшим в истории Facebook. Он продолжался более шести часов; работа соцсетей начала восстанавливаться в ночь на вторник, а полностью проблемы были устранены только к утру.

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"Приношу извинения за сегодняшний сбой: я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми", - заявил основатель Facebook Марк Цукерберг.

По данным инженеров компании, сбой возник после изменения настроек магистральных маршрутизаторов, которые отвечают за координацию сетевого трафика между дата-центрами Facebook.

"Этот сбой в сетевом трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к остановке работы наших служб", - говорится в заявлении.

Из-за недоступности сервисов Facebook увеличилась нагрузка на другие платформы, в результате чего они также стали работать с перебоями. Проблемы наблюдались у пользователей мессенджеров Telegram и Viber, сервиса микроблогов Twitter и видеохостинга YouTube, а также платформы Zoom и стримингового сервиса Netflix.

По данным Bloomberg, Марк Цукерберг за время сбоя потерял более 6 млрд долларов чистого капитала (то есть терял примерно по $1 млрд в час). Его состояние снизилось до $121,6 млрд, в результате основатель Facebook опустился в рейтинге богатейших людей мира с третьей на пятую строчку, которую ранее занимал Билл Гейтс.

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bbcrussian.com
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