Как отмечают издатели в описании книги, покинувшая Россию в прошлом году "Марина Овсянникова вызвала беспрецедентный скандал на российском государственном телевидении, когда заявила телезрителям в прямом эфире со своим плакатом против войны, что им лгут по телевидению и что Путин ведет жестокую войну против Украины <…>. Одни говорят, что она британская шпионка, другие думают, что она агент ФСБ. <…> Теперь Марина рассказывает свою историю <…>".

Марина Овсянникова и ее протест в эфире Первого канала



Напомним, вечером 14 марта 2022 года сотрудница Первого канала, редактор Марина Овсянникова в прямом эфире вошла в кадр с плакатом, на котором было написано: "No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war" в то время, когда ведущая программы "Время" Екатерина Андреева читала подводку к сюжету о противодействии западным санкциям. Кроме того, перед выходом в эфир Овсянникова записала видеообращение, заявив, что "Россия должна немедленно остановить братоубийственную войну", и призвав россиян выходить на антивоенные митинги.

"Мы промолчали в 2014 году, когда все это только начиналось, мы не вышли на митинги, когда Кремль отравил Навального, мы просто безмолвно наблюдали за этим античеловеческим режимом. И сейчас от нас отвернулся весь мир", — добавила она.

Marina Ovsianikova © Imago / Scanpix

Марину Овсянникову задержали, ей назначили административный штраф. Летом против журналистки завели дело о "фейках" про российскую армию из-за одиночного пикета с плакатом "Путин — убийца, его солдаты — фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?". Суд назначил ей домашний арест в качестве меры пресечения.

В октябре бывший муж Овсянниковой заявил, что она вместе с 11-летней дочерью сбежала из-под домашнего ареста. МВД РФ объявило журналистку в розыск. Адвокат журналистки заявил, что она уехала в Европу и "находится под защитой одной из европейских стран". Басманный суд ограничил Овсянникову в родительских правах, обязав ее ежемесячно выплачивать бывшему мужу средства на содержание двоих детей. В октябре прошлого года Марину Овсянникову заочно по ходатайству следствия арестовал Басманный суд Москвы.

Премия Вацлава Гавела

В мае прошлого года экс-сотрудница Первого канала получила премию имени Вацлава Гавела- "За креативный протест". "Россия должна проиграть эту войну как можно скорее. Свет должен восторжествовать над тьмой", — сказала Овсянникова в своей речи на церемонии награждения. Бывший редактор Первого канала заявила тогда, что отдаст денежную часть премии на помощь украинским беженцам.